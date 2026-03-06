Dok mnogi bježe s Bliskog istoka, bivši MasterChef pobjednik pokazao je što radi u Dubaiju

Dok dio ljudi posljednjih dana napušta Dubai zbog rastućih napetosti na Bliskom istoku, bivši pobjednik hrvatskog MasterChefa Luka Veić na društvenim je mrežama pokazao kako izgleda njegova svakodnevica u tom luksuznom gradu.

Posljednjih dana puno stanovnika i posjetitlja odlučilo je napustiti Dubai zbog rastućih napetosti na Bliskom istoku.

Među ljudima koji se tamo nalaze je i bivši pobjednik hrvatskog MasterChefa Luka Veić, koji je pokazao kako on provodi vrijeme u ovom luksuznom gradu.

Na društvenim mrežama podijelio je niz fotografija i videa iz Dubaija, otkrivši da dane koristi za avanturu, sport i uživanje u poznatom glamuru emirata. Na jednoj od fotografija pozirao je s daskom za surfanje na plaži, spreman uhvatiti valove u toplom moru, a osmijeh na licu jasno govori da mu život u Dubaiju itekako odgovara.

Luka Veić u Dubaiju - 1 Foto: Instagram

Luka Veić u Dubaiju - 3 Foto: Instagram

''Dođi kući'', ''Pazi se'', ''Ne boji se Luka, to je dite sa sela'', neki su od komentara ispod njegove objave.

Prije nekoliko dana Luka je objavio i Instagram priču u kojoj je zahvalio svima koji su mu šalju poruke podrške i zabrinutosti te naglasio kako su on i ljudi s kojima je trenutno na sigurnom.

Luka Veić na Instagramu - 1 Foto: Instagram

''Hvala svima što brinete i šaljete poruke. Nažalost, nemam vremena svima sada odgovoriti. Mi smo na sigurnom i nadam se da će tako i ostati. Događaju se loše stvari, ali na kraju smo svi dobro - bez panike. Pozzz iz Dubaija'', zaključio je.

Podsjetimo, Dubai je posljednjih godina postao popularna destinacija za mnoge Hrvate koji ondje traže poslovne prilike i drugačiji način života. Unatoč geopolitičkim napetostima u regiji zbog kojih neki odlučuju privremeno napustiti grad, čini se da Veić zasad ostaje – i pritom maksimalno koristi sunce, more i luksuz koji Dubai nudi.

Luka Veić na Instagramu - 2 Foto: Instagram

Jedna od osoba koja je napustila Dubai je hrvatska influencerica Ema Luketin, više čitajte OVDJE.

Dubai je napustila i kći najbogatije Hrvatice, više čitajte OVDJE.

Podsjetimo, Luka Veić pobjedu u ''MasterChefu'' odnio je 2023. godine.

Luka Veić - 2 Foto: Nova TV

Luka Veić - 3 Foto: Nova TV

