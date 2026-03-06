Smrt njezinog lika slomila je mnoge, a ona se nakon serije povukla iz javnosti

Kristine Sutherland je publiku osvojila kao Joyce Summers u kultnoj seriji Buffy ubojica vampira, no nakon uspješne televizijske karijere postupno se povukla iz glume, posvetila fotografiji i danas živi daleko od holivudskih reflektora.

Za mnoge obožavatelje kultne serije "Buffy ubojica vampira", lik Joyce Summers bio je jedan od emocionalnih stupova priče. Toplu i brižnu majku Buffy utjelovila je američka glumica Kristine Sutherland, koja je zahvaljujući toj ulozi postala prepoznatljivo lice televizije 90-ih.

Ipak, iako je igrala jednu od važnijih sporednih uloga u seriji, Sutherland se nakon završetka projekta postupno povlačila iz svijeta glume.

Sutherland je rođena 17. travnja 1955. u Boiseu u američkoj saveznoj državi Idaho, pod imenom Kristine Young, a odrasla u Kentuckyju, gdje je još u srednjoj školi sudjelovala u dramskom programu Tates Creek Drama, što je probudilo njezin interes za glumu. Nakon završetka škole upisala je Sveučilište u Kentuckyju, gdje je nastavila razvijati glumačke ambicije.

Zanimljivo je da je prezime Sutherland uzela kasnije kako bi izbjegla zabunu s drugom glumicom istog imena. Inspiraciju je pronašla u imenu svog mačka, kojeg je nazvala po glumcu Donaldu Sutherlandu, iako s poznatom glumačkom obitelji nije u nikakvom srodstvu.

Karijeru je započela sredinom 80-ih u televizijskim serijama poput "Remington Steele" i "Easy Street", a prvu filmsku ulogu dobila je 1986. u filmu Legal Eagles. Veću prepoznatljivost stekla je 1989. u popularnom obiteljskom filmu "Draga, smanjio sam djecu", gdje je glumila Mae Thompson, majku djece koja se slučajno smanje u eksperimentu znanstvenika Waynea Szalinskog.

Ipak, prava prekretnica u karijeri došla je tek nekoliko godina kasnije.

Godine 1997. dobila je ulogu Joyce Summers, majke glavne junakinje Buffy (Sarah Michelle Gellar), u seriji "Buffy ubojica vampira". Sutherland je bila dio serije gotovo od samog početka i pojavila se u 58 epizoda, odnosno u svakoj sezoni, a tvorac serije Joss Whedon odabrao ju je jer je, prema njegovim riječima, imala toplinu i prirodnu sličnost s Gellar, što je pomoglo da odnos majke i kćeri na ekranu djeluje uvjerljivo.

Lik Joyce bio je važan jer je predstavljao normalan obiteljski život u svijetu punom demona i vampira. Njezina smrt u epizodi "The Body" iz pete sezone, uzrokovana aneurizmom mozga, postala je jedna od najpotresnijih epizoda u povijesti televizije.

Sutherland je znala za sudbinu svojeg lika nekoliko sezona unaprijed, ali to je morala držati u tajnosti od ostatka glumačke ekipe. Glumica zapravo nije sama odlučila napustiti seriju – smrt njezina lika bila je dio scenarija kojim su autori željeli unijeti stvarnu ljudsku tragediju u inače fantastičan svijet serije.

Iako je Joyce umrla u petoj sezoni, Sutherland se nakratko vraćala u kasnijim sezonama kroz vizije i arhivske snimke.

Nakon završetka serije Sutherland nije nastavila intenzivno graditi glumačku karijeru. Pojavila se u nekoliko projekata, uključujući mini-seriju "Comanche Moon", epizodne uloge u serijama "New Amsterdam", "Providence" i "The Following", te u sapunici "One Life to Live".

Ipak, nijedan od tih projekata nije imao uspjeh ni utjecaj kakav je imala njezina uloga u "Buffy".

Od 1986. godine u braku je s glumcem Johnom Pankowom, poznatim po seriji "Lud za tobom". Par ima jednu kćer, a svoj privatni život uvijek su držali daleko od medijske pažnje.

Nakon velikog uspjeha serije Sutherland se postupno počela okretati drugim interesima. Pohađala je tečaj fotografije na Santa Monica Collegeu, nakon čega je otvorila vlastiti studio za portretnu fotografiju.

Iako se povremeno pojavljivala u manjim ulogama, nakon kratkog filma iz 2016. godine više nije aktivna u glumi. Razloge nikada nije detaljno objasnila, ali mnogi pretpostavljaju da se jednostavno odlučila posvetiti privatnom životu i kreativnom radu izvan filmske industrije.

Danas se rijetko pojavljuje u javnosti, ali povremeno sudjeluje na okupljanjima glumačke ekipe "Buffy ubojice vampira" i fanovskim događanjima. Na svojem Instagramu nema puno objava, no na onima koje stoje tamo može se vidjeti kako se nije mnogo promijenila u posljednjih 25 godina.

Iako se povukla iz glume, njezina uloga Joyce Summers i dalje je jedan od najupečatljivijih likova u kultnoj seriji, a epizoda o njezinoj smrti i danas se smatra jednim od najrealističnijih prikaza gubitka u televizijskoj povijesti.

Za obožavatelje serije Kristine Sutherland možda više nije stalno prisutna na ekranima, ali njezin lik brižne majke Buffy ostaje važan dio televizijske pop-kulture.

