Pitali smo poznate Hrvatice kako obilježavaju 8. ožujka: ''Budite snažne, budite svoje''

Osmog ožujka slavimo sve ono što nas žene čini posebnima - hrabrost, nježnost, emocije i snagu. Što poznate Hrvatice misle o ovom danu i što žele poručiti ostalim ženama, pogledajte u priči Dina Stošića.

Žene čine svijet ljepšim i toplijim mjestom. One nadahnjuju, vole i bore se, katkad tiho, katkad snažno, ali uvijek ostavljaju trag koji se osjeti.

''Više nas je na planeti, više nas je visoko obrazovanih - duže živimo, tako da evo to su sto razloga, rađamo je l' tako, pa nije nam Bog bezveze dao da mi rađamo, s razlogom mi možemo sve to, i fizički i psihićki istrpiti'', govori Marijana Petrinić.

''Zato što je to jako prelijepo, velika, dostojanstveno biće. Biti žena je prekrasno'', govori Olga Pakalović.

''Kako je biti žena? Pa lijepo je, ali s druge strane si onako dosta osuđivan! Bar je, ali mislim da se i dosta žena bori s tim nekim predrasudama. Ako izgledaš dobro ili paziš na sebe, nije dobro, ako ne paziš, opet nije dobro. Nikad nije dobro. Uglavnom, žene, ajme meni, lakše je bit muškarac!'', smatra Lidija Bačić.



''Biti žena danas je, mislim da je izazovnije stvarno nego ikada možda'', smatra Ivana Radovniković.

Dan žena možda je samo jednom na godinu, ali poruka koju nosi traje svaki dan.



''Kad sam živjela u jednoj državi koja se zvala Jugoslavija, to je bio the day i ne dao ti Bog da dođeš nekom bez toga, a sad je to nekako sve drugačije'', prisjetila se Mila Elegović.



''Onda je nekako došlo moderno da je to malo čak i uvredljivo, nijedan drugi dan nije naš, nego od 365 dana samo je jedan naš. Malo se i to kao promijenilo'', govori daria Lorenci Flatz.

Ovaj dan prilika je da kažemo hvala, da darujemo osmijeh i ljubav, da podsjetimo žene oko sebe koliko su nam važne i potrebne.

''Za Dan žena moj suprug se uvijek sjeti i mene i naše kćeri i mi uvijek dobijemo malu ružu čime on pokazuje da nas cijeni, cijeni našu emancipaciju i našu još uvijek potrebnu borbu za emancipaciju'', govori Ecija Ojdanić.

''Puno poruka u kojima samo piše drage žene, majke, kraljice, sretan vam dan žena. To je toliko lijepo kad se koriste neki dijelovi tekstova iz mojih pjesama pa sad evo, 'Lavica', 'tako nježna, a jaka, sretan vam dan žena'. Prelijepo, ja sam toliko sretna i ponosna zbog toga'', govori Jelena Rozga.

Poznate dame imaju i mudre poruke za sve pripadnice nježnijeg spola.

''Budite uporne, budite jake jer ovaj svijet voli samo pobjednike, samo najjače, samo uspješne. Tako da, ne odustajte. Smijala sam se bila, na koncertu sam pjevala i onda mi je jedan dečko rekao, odnosno jedan novinar me pitao ''Je l' se vas muškarci boje? '', ja sam rekla molim zato što sam jaka - ma ne. Budite jake i snažne i samo ono što ste zacrtale samo naprijed. Ostvarujte svoje snove'', poručila je Indira Levak.

''Ja bih poželjela svim ženama da budu snažne, da budu svoje. Ako nemaju potporu u svojoj obitelji, da budu ono što one žele da budu, da im ne govore što bi trebale one biti, da više prestanemo s tim tradicionalnim, koje ustvari više i nisu tradicionalne vrijednosti, da sve zlostavljane žene napokon progovore o tome'', poručila je Severina.

''Ja se nadam da nisu više vladarice četiri kuta kuće valjda muškarci mogu preživjeti nekakav jedan ili dva'', dodala je Barbara Nola.



Drage žene, hvala vam što postojite, što svakodnevno unosite ljubav, snagu i inspiraciju u svijet. Želimo vam ove nedjelje sretan Dan žena i neka svaki dan bude vaš jer ste to i zaslužile!

