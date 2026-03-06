Vraća se ''Tvoje lice zvuči poznato'': Tko će osvojiti simpatije omiljenog žirija?

Kraj tjedna dobiva novu dozu smijeha i iznenađenja. Žiri-mušketiri Goran, Mario i Enis spremni su za novu sezonu "Tvoje lice zvuči poznato", kao i nova članica Martina. Kako gledaju na nove kandidate te što će posebno pratiti kod transformacija, zna naš Dino Stošić.

Dok kandidati mijenjaju glasove i identitete, jedno ostaje isto - budno oko žirija. U svoje dobro poznate stolce vratili su se spremni, a kandidati su ih ostavili bez teksta.

''Ja sam oduševljen kandidatima koliko su zaista talentirani. Ovo su najbolji kandidati od ovih svih, ovo su najbolji kandidati. Ali, generalno mislim da su ove godine nekako ujednačeni kvalitetom, da će tu biti borba'', govori Enis Bešlagić.

''Apsolutno sve, mislim da je to jedna sinergija svega, i plesa i glume i pjevanja. Ono što ja mogu reći, ono što mene posebno veseli ove godine je što imamo zaista sjajne kandidate što se tiče vokalnih sposobnosti'', dodao je Mario Roth.

''Ja recimo osobno nisam nikad bio na ti nešto, naročito s imitacijama tu i tamo, nešto ono što bi mi leglo. Tako da se zaista istinski divim ljudima koji to znaju, mogu i želim im sve najbolje'', kaže Goran Navojec.

Trojici mušketira pridružila se i nova snaga - Martina Stjepanović Meter, koja je dosad show pratila pred malim ekranima.

''Ne znam postoji li itko tko nije pratio ovaj show, još tamo negdje od samih početaka. Tako da se jako veselim i iskreno jako sam počašćena što sam dobila ovu ulogu kao novi član žirija i apsolutno se veselim i iščekujem sve što nas čeka'', zaključila je Martina Stjepanović Meter.

Novoj kolegici podijelili su i poneki savjet.

''Da, jako je važno da žiri ne bude gladan za vrijeme snimanja. Znači, ne smiješ žirirati na prazan želudac. Jer oko svih mogućih nuspojava onda treba upitati liječnika ili ljekarnika'', našalio se Goran Navojec.

''Martini neće biti lako, zato što smo nas trojica, onako imamo izražajni karakter. Šalim se, naravno, mi smo je primili široke duše i još šira srca'', nadovezao se Mario Roth.

A kakva će Martina biti prema kandidatima i transformacijama?

''Pa mislim da ću gledati najviše koliko zbilja ta izvedba sliči originalnoj izvedbi, koliko se osoba zbilja transformirala do onog lika koji, ajmo reći, igra. Tako da mislim da će to nekako biti. Sad tu je i glas, tu su i pokreti, tu je i ono nešto unutarnje što daš. Mislim da ću gledati sve to skupa, ali naravno da neću biti prestroga. Trudit ću se biti pravedna, evo to mi je cilj'', priča Martina.

Prema najavama žirija, nova sezona donosi impresivne scenske promjene, ali i onu vrstu opuštanja koja savršeno zaokružuje kraj tjedna.

''Imitacija je jedan poseban glumački zadatak koji ti dozvoljava da budeš zabavan i da budeš humorističan. I mislim da ljudima u ova siva i tmurna vremena zaista je prijeko potrebno da se nedjeljom, pogotovo kada se pripremaju za novi radni tjedan i za neke nove radne izazove, da se onako od srca nasmiju'', zaključio je Mario Roth.

''Zato što će biti jubilarna po svemu, ja se nadam, osjećam. Mislim da imamo fantastične kandidate, imamo predivan žiri. Ja mislim da bi gledatelji trebali vrijeme cijelog tjedna planirati prema emisiji Tvoje lice zvuči poznato'', zaključio je Goran Navojec.

Uz napetost, iznenađenja i trenutke koji će se dugo prepričavati, nova sezona obećava ritam koji se ne propušta i atmosferu koja se pamti. I to već od ove nedjelje.

