Pretraži
nova doza iznenađenja

Vraća se ''Tvoje lice zvuči poznato'': Tko će osvojiti simpatije omiljenog žirija?

Piše Dino Stošić/I.G., Danas @ 20:00 inMagazin komentari
In Magazin: Tvoje lice zvuči poznato - 2 In Magazin: Tvoje lice zvuči poznato - 2 Foto: In Magazin

Kraj tjedna dobiva novu dozu smijeha i iznenađenja. Žiri-mušketiri Goran, Mario i Enis spremni su za novu sezonu "Tvoje lice zvuči poznato", kao i nova članica Martina. Kako gledaju na nove kandidate te što će posebno pratiti kod transformacija, zna naš Dino Stošić.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije najkomentiranije
Kviz ''Nastavi stihove pjesama Petra Graše''
da vidimo!
Ako misliš da znaš nastaviti Grašine hitove i u pola noći vrijeme je da to i dokažeš!
Kate Middleton morala skinuti štikle usred službenog posjeta
snašla se!
Neočekivani trenutak za Kate Middleton: Iako je princeza ovo nije mogla izbjeći
Tvoje lice zvuči poznato: Tko će osvojiti simpatije omiljenog žirija?
nova doza iznenađenja
Vraća se ''Tvoje lice zvuči poznato'': Tko će osvojiti simpatije omiljenog žirija?
Ana Uršula Najev koncertnu turneju posvetila hrvatskim divama
važna uloga za nju
Ana Uršula Najev koncertnu turneju posvetila je velikim hrvatskim divama: ''Dobila sam tu potrebu i želju''
Bivši pobjednik MasterChefa Luka Veić pokazao kako uživa u Dubaiju dok mnogi napuštaju grad zbog napetosti na Bliskom istoku
''ne boji se, dite sa sela''
Dok mnogi bježe s Bliskog istoka, bivši MasterChef pobjednik pokazao je što radi u Dubaiju
Petra Ecclestone ipak otišla iz Dubaija
prošli neočekivane prepreke
Kći najbogatije Hrvatice ipak otišla iz Dubaija s obitelji: "Nije prošlo baš glatko...''
Nives Celzijus podijelila komentar o pjesmi "Sinkronija"
"puno krivih putova"
Zanosne fotke Nives Celzijus pale su u drugi plan zbog poruke koju je dobila: "Bez ljutnje, ali..."
Životna priča Harryja Stylesa
Nevjerojatan životni put
Nekad je prodavao peciva, a danas puni stadione: Kako je postao globalna zvijezda?
Velika transformacija Bridget Fonde
povukla se iz javnosti
Izgubila 45 kilograma! Nekad fatalna plavuša snimljena poslije velike transformacije
Ljubavna priča Eve Mendes i Ryana Goslinga
napravili iznimku
Misteriozni par: Prvi službeni, zajednički izlazak poslije više od 10 godina
Kako zdravstveni sustav i porez na vile guraju holivudske milijunaše prema financijskom slomu 3
zvijezde na rubu
Zašto holivudski milijunaši propadaju? Ova dva razloga brišu i najveća bogatstva
Nives Celzijus podijelila komentar o pjesmi "Sinkronija" 3
"puno krivih putova"
Zanosne fotke Nives Celzijus pale su u drugi plan zbog poruke koju je dobila: "Bez ljutnje, ali..."
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Ministarstvo pravosuđa objavilo je dokumente u kojima žena optužuje Donalda Trumpa za seksualno zlostavljanje
FBI 302
"Trump je otkopčao hlače i stavio mi glavu na penis. Ugrizla sam ga, a onda me udario. Rekao je..."
Rat SAD-a i Izraela s Iranom - sedmi dan
napad sad-a i izraela na Iran
Trump traži bezuvjetnu predaju, ima kandidate za novog vođu! Sanchez ne popušta: "Ovaj rat je iznimna pogreška"
Na Baliju pronađeni odrubljena glava i dijelovi tijela: Pripadaju otetom sinu bogatog Ukrajinca?
istraga na Baliju
Odrubljena glava i dijelovi tijela nađeni u rijeci na Baliju: "To je oteti sin bogatog poduzetnika"
show
Petra Ecclestone ipak otišla iz Dubaija
prošli neočekivane prepreke
Kći najbogatije Hrvatice ipak otišla iz Dubaija s obitelji: "Nije prošlo baš glatko...''
Životna priča Harryja Stylesa
Nevjerojatan životni put
Nekad je prodavao peciva, a danas puni stadione: Kako je postao globalna zvijezda?
Ljubavna priča Eve Mendes i Ryana Goslinga
napravili iznimku
Misteriozni par: Prvi službeni, zajednički izlazak poslije više od 10 godina
zdravlje
Prirodni “GLP-1”: 7 namirnica koje mogu smanjiti glad i pomoći u kontroli težine
Potiču osjećaj sitosti
Prirodni “GLP-1”: 7 namirnica koje mogu smanjiti glad i pomoći u kontroli težine
3 stvari koje emocionalno inteligentni ljudi rade i 3 stvari koje ne rade
Obratite pozornost na ovo
3 stvari koje emocionalno inteligentni ljudi rade i 3 stvari koje ne rade
Čaj od 3 korijena koji pomaže jetri – pijte ga 21 dan i probudite tijelo nakon zime
Recept naših baka
Čaj od 3 korijena koji pomaže jetri – pijte ga 21 dan i probudite tijelo nakon zime
zabava
Mislite da nemate rupe u znanju? Ovaj kviz to brzo provjeri
Pokažite što znate!
Mislite da nemate rupe u znanju? Ovaj kviz to brzo provjeri
Mačke dobile skupu hranilicu, njihova reakcija je čisti urnebes
Što su očekivali?
Mačke dobile skupu hranilicu, njihova reakcija je čisti urnebes
"Znam da nisam jedina": Žena podijelila snimku muža dok se sprema za posao i ujedinila regiju
Zvuči poznato?
"Znam da nisam jedina": Žena podijelila snimku muža dok se sprema za posao i ujedinila regiju
tech
VIDEO Muskov robot iznenadio sve svojim novim vještinama
Djeluje uvjerljivo
VIDEO Muskov robot iznenadio sve svojim novim vještinama
Koristite ChatGPT? Ovih 7 stvari mu nemojte nikad otkriti
Pročitajte i primijenite
Koristite ChatGPT? Ovih 7 stvari mu nemojte nikad otkriti
Postoji li na oceanskom dnu "tamni kisik"? Uskoro bi trebali dobiti definitivan odgovor na to pitanje
Kreće novo istraživanje
Postoji li na oceanskom dnu "tamni kisik"? Uskoro bi trebali dobiti definitivan odgovor na to pitanje
sport
Evo što je HNS napravio s Patrikom Kolarićem nakon Jadranskog derbija
pala odluka
Evo što je HNS napravio s Patrikom Kolarićem nakon Jadranskog derbija
Transfer-bomba slavnog izvora! Barcelona krenula po sjajnog Hrvata, pregovori su počeli
vrh!
Transfer-bomba slavnog izvora! Barcelona krenula po sjajnog Hrvata, pregovori su počeli
Ovo su dresovi koje će Vatreni nositi na Svjetskom prvenstvu
debi u ožujku
Ovo su dresovi koje će Vatreni nositi na Svjetskom prvenstvu
tv
Kumovi: Napokon je donijela odluku s kim želi biti, ali prije njega je to saznao netko drugi
KUMOVI
Napokon je donijela odluku s kim želi biti, ali prije njega je to saznao netko drugi
U dobru i zlu: Ima velike probleme – Žele je izbaciti iz kuće
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Ima velike probleme – Žele je izbaciti iz kuće
Tajne prošlosti: Došao je kraj – Odlučili su stati pred kamere i svima reći istinu
TAJNE PROŠLOSTI
Došao je kraj – Odlučili su stati pred kamere i svima reći istinu
putovanja
Česte pogreške kod pripreme srdela: Prvo što treba napraviti nakon kupnje da bi bile ukusne
Zdrave i jeftine
Česte pogreške kod pripreme srdela: Prvo što treba napraviti nakon kupnje da bi bile ukusne
Zanimljivosti o Iranu i Perziji: Gradovi, matematika, medicina... i parfemi
Posebna zemlja
Stvari koje možda niste znali o Iranu i Perziji: Gradovi, matematika, medicina... i parfemi
Novi kviz općeg znanja: Za one koji znaju sve o svemu
15 pitanja
Novi kviz općeg znanja: Za one koji znaju sve o svemu
novac
Inozemni diskontni lanac otvara prvu trgovinu u Hrvatskoj. Znamo kad i gdje
Puno traže od zaposlenih
Inozemni diskontni lanac otvara prvu trgovinu u Hrvatskoj. Znamo kad i gdje
Nasljednik "kralja naočala" želi isplatiti obitelj i preuzeti carstvo vrijedno 100 milijardi eura
Bitka za ostavštinu
Nasljednik "kralja naočala" želi isplatiti obitelj i preuzeti carstvo vrijedno 100 milijardi eura
Analitičari procjenjuju: Koliko je Europa stvarno izložena ratu u Iranu
Revizija prognoza
Analitičari procjenjuju: Koliko je Europa stvarno izložena ratu u Iranu
lifestyle
Sanja Musić Milanović u kaubojskim gležnjačama 2026.
Hit na ulicama
Ove gležnjače imaju visoku potpeticu, ali jako su udobne - nosi ih i Sanja Musić Milanović
Imena za djevojčice i dječake koja nose posebnu energiju
DIVNA SU
Ako vjerujete u značenje imena, ovih 20 za djevojčice i dječake nosi posebnu energiju
Recept za pogaču sa sirom i češnjakom
Neodoljiva je
Pogača sa sirom i češnjakom: Ovaj recept omamio nas je mirisom i okusom, pa ga dijelimo s vama
sve
Evo što je HNS napravio s Patrikom Kolarićem nakon Jadranskog derbija
pala odluka
Evo što je HNS napravio s Patrikom Kolarićem nakon Jadranskog derbija
Česte pogreške kod pripreme srdela: Prvo što treba napraviti nakon kupnje da bi bile ukusne
Zdrave i jeftine
Česte pogreške kod pripreme srdela: Prvo što treba napraviti nakon kupnje da bi bile ukusne
Sanja Musić Milanović u kaubojskim gležnjačama 2026.
Hit na ulicama
Ove gležnjače imaju visoku potpeticu, ali jako su udobne - nosi ih i Sanja Musić Milanović
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene