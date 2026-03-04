Nekad je prodavao peciva, a danas puni stadione: Kako je postao globalna zvijezda?

Harry Styles u 15 godina prošao je put od dječaka koji je radio u pekarnici do zvijezde koja rasprodaje stadionske turneje.

Harry Styles danas je jedan od najpoznatijih glazbenika na svijetu, ali njegov put do globalne slave započeo je u sasvim običnom britanskom gradu. U petak 6. ožujka glazbenik će objaviti svoj četvrti studijski album "Kiss All the Time. Disco, Occasionally." koji će zasigurno oduševiti njegovu mnogobrojnu publiku koja čeka njegov novi glazbeni materijal od 2022. godine.

No umjetnik koji je nedavno napunio 32 godine prošao je daleki put od tinejdžera koji je radio u pekarnici do zvijezde koja puni stadione i osvaja filmske uloge, a njegova karijera jedna je od najzanimljivijih priča moderne pop glazbe.

Harry Edward Styles rođen je 1. veljače 1994. u Redditchu u Engleskoj, a odrastao je u malom gradu Holmes Chapel u Cheshireu. Njegovi roditelji Anne Cox i Des Styles razveli su se kada je imao sedam godina, nakon čega je živio s majkom i starijom sestrom Gemmom.

Još kao dijete pokazivao je interes za glazbu. U školi je bio član benda White Eskimo, s kojim je pobijedio na lokalnom natjecanju bendova. U to vrijeme radio je i u lokalnoj pekarnici, a upravo ga je majka prijavila na audiciju za televizijski show The X Factor 2010. godine.

Styles je na audiciji prvo izveo "Hey, Soul Sister" grupe Train, da bi na zamolbu Simona Cowella izveo drugu pjesmu - "Isn't She Lovely" Stevieja Wondera i oduševio žiri. Iako nije prošao kao solo izvođač, suci su odlučili spojiti njega s još četvoricom natjecatelja – Niallom Horanom, Liamom Payneom, Louisom Tomlinsonom i Zaynom Malikom, zajedno formirajući bend One Direction.

Iako su u showu završili na trećem mjestu, ubrzo su postali jedan od najvećih boy bendova u povijesti. Između 2011. i 2016. godine, One Direction je objavio pet iznimno uspješnih albuma: "Up All Night", "Take Me Home", "Midnight Memories", "Four" i "Made in the A.M.", a hitovi poput "What Makes You Beautiful", "Story of My Life", "Drag Me Down" i "Best Song Ever" osvojili su vrhove svjetskih top-lista. Bend je rasprodao turneje diljem svijeta i stekao milijune obožavatelja.

U tom razdoblju Styles je postao jedan od najprepoznatljivijih članova grupe zahvaljujući karizmi, glasovnim sposobnostima i jedinstvenom stilu.

Godine 2015. Zayn Malik napustio je bend, a godinu kasnije One Direction objavio je pauzu kako bi se članovi posvetili samostalnim karijerama.

Solo karijeru započeo je 2017. godine albumom "Harry Styles", koji je dobio odlične kritike i komercijalni uspjeh, a singl "Sign of the Times" odmah je postao veliki hit. Drugi album "Fine Line" iz 2019. učvrstio je njegov status globalne zvijezde. Pjesma "Watermelon Sugar" osvojila je Grammy i postala jedan od njegovih najvećih hitova. Treći album "Harry’s House", objavljen 2022., donio mu je još veći uspjeh, a singl "As It Was" postao je jedna od najstreamanijih pjesama desetljeća.

Uz glazbu, Styles je ostvario i filmsku karijeru. Pojavio se u ratnom filmu "Dunkirk" Christophera Nolana, a kasnije i u filmovima "Don’t Worry Darling" i "My Policeman".

Osim glazbe, Styles je postao i jedna od najvećih modnih ikona današnjice. Poznat je po hrabrom modnom stilu koji često briše granice između muške i ženske mode.

Godine 2020. postao je prvi muškarac koji se sam pojavio na naslovnici američkog Voguea, što je izazvalo veliku raspravu o rodnim normama u modi.

Styles često pokušava zadržati privatni život podalje od javnosti, no njegov ljubavni život redovito privlači pažnju medija. Jedna od njegovih prvih poznatih veza bila je s Taylor Swift 2012. godine. Njihova kratka romansa inspirirala je mnoge pjesme na njezinom albumu "1989", a i danas se često spominje u pop kulturi. Kasnije je bio povezan s nekoliko poznatih žena, uključujući i Kendall Jenner, Camille Rowe i Olivijom Wilde. Veza s redateljicom i glumicom koju je upoznao na setu filma "Don't Worry Darling" privukla je veliku pažnju javnosti jer je Wilde bila deset godina starija od njega, a njihova je romansa završila 2022. godine. U posljednje vrijeme fotografi su ga u više navrata uslikali sa Zoë Kravitz, inače dobrom prijateljicom Taylor Swift.

Često je govorio o važnosti privatnosti i odbijao javno definirati svoju seksualnost, naglašavajući da ne želi stavljati etikete.

Danas Harry Styles puni stadione diljem svijeta i smatra se jednim od najutjecajnijih pop izvođača svoje generacije. Njegove turneje ruše rekorde posjećenosti, a njegova glazba i stil utječu na novu generaciju umjetnika.

Od dječaka koji je radio u pekarnici do globalne zvijezde – priča Harryja Stylesa dokaz je koliko se snovi mogu promijeniti u stvarnost.

