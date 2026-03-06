Povratak starim pjesmama! Neno Belan donosi poseban koncertni program

Belan ovim projektom na pozornicu vraća pjesme koje su godinama bile u sjeni njegovih najvećih hitova.

Novi koncertni projekt Nene Belana započeo je proteklog vikenda s dva unaprijed rasprodana nastupa u zagrebačkom klubu Sax!, čime je publika jasno pokazala koliko je željna drugačijeg, intimnijeg susreta s njegovim pjesmama.

Pod nazivom ''B Sides'', projekt je koncipiran kao svojevrsni povratak pjesmama koje su godinama živjele u radijskom eteru, ali su u pravilu ostajale izvan koncertnih set-lista. Riječ je o onim draguljima koji su često bili u sjeni najvećih hitova, skladbama koje su možda tiše, ali jednako snažne u emociji i značenju. Upravo zato koncert nosi naziv ''B Sides'': posveta je manje izvođenim pjesmama, autorskim biserima i glazbi koja je godinama čekala svoj trenutak na pozornici.

Neno Belan Foto: Davor Denkovski

''Puno ljudi zna te pjesme jer su godinama živjele na albumima i u radijskom eteru, ali ih gotovo nikad nismo svirali na koncertima. Upravo zato mi je ideja ''B Sides'' bila zanimljiva, dati tim pjesmama njihov prostor i novu priliku da zažive pred publikom'', kaže Neno Belan.

Na dva rasprodana koncerta publika je imala priliku čuti čak 32 pjesme, od toga 29 u glavnom dijelu koncerta i još tri na bisu, tijekom gotovo dva i pol sata svirke, uz izvrsne reakcije publike koja je od početka do kraja pratila koncert s velikim oduševljenjem.

Iza sebe Neno Belan ima Arene, velike dvorane i velike turneje, ali upravo ovaj format dodatno zbližava glazbenika s publikom. U malom prostoru i neposrednoj atmosferi, pjesme dolaze do izražaja na drugačiji način, osobnije, direktnije i snažnije.

Publika je tako imala priliku čuti odabrane pjesme iz različitih faza Belanove karijere, uključujući rjeđe izvođene skladbe koje su dobile novo, ogoljeno ruho. U intimnoj atmosferi kluba, bez velike produkcijske pompe, fokus je bio na interpretaciji, tekstu i bliskoj komunikaciji s publikom, upravo onome što ove pjesme čini posebnima.

Neno Belan Foto: Davor Denkovski

Dva rasprodana koncerta potvrdila su da ovakav koncept ima svoje mjesto na sceni: kao prostor za istinske ljubitelje glazbe i za one koji žele pjesme čuti iz drugačije perspektive.

Projekt ''B Sides'' tako otvara novo poglavlje u Belanovoj koncertnoj priči, tiše, osobnije i sadržajno bogato, ali jednako snažno.

