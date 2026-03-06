Dubioza Kolektiv izbacila je još jedan zarazan hit - ovoga puta u pjesmi su progovorili o umjetnoj inteligenciji.

Dubioza Kolektiv objavljuje novi singl ''Yebiga'' – pjesmu o umjetnoj inteligenciji koju (nažalost ili na sreću) nije napisala umjetna inteligencija.

''Pozdrav, ja sam umjetna inteligencija. Ovo je moj press tekst. I da, Dubioza Kolektiv je upravo snimila pjesmu o meni – i jasno se čuje da je nastala ljudskom rukom. Da sam je ja radila, vjerojatno bi bila planetarni hit'', stoji u priopčenju za medije.

Novi singl Dubioza Kolektiva ''YEBIGA'' izašao je 6. ožujka 2026., a bavi se temom koja je već svima ušla u džep, u glavu, u telefon – i, očito, u glazbu. Pjesma govori o umjetnoj inteligenciji: o obećanjima, strahovima, zabludama i kolektivnoj fascinaciji idejom da će algoritam riješiti sve – ili barem pisati bolje press tekstove.

''Kao AI, mogu potvrditi sljedeće: – Pjesmu ''YEBIGA'' nisu napisali algoritmi, umjetne neuronske mreže niti ju je generirao ikakav model. – Ne osjećam emocije, ali točno znam koje emocije prodaju. – Ne glasam, ali utječem.''

''Pjesmu su napisali ljudi. Članovi Dubioza Kolektiva. Ručnim radom, uz greške, kontradikcije i vrlo organsko razmišljanje. Iskreno, da sam je ja pisala – vjerojatno bi bila tehnički savršenija, formalno preciznija i statistički učinkovitija. Možda čak i ''bolja''. Ali ne bi se zvala ''YEBIGA''. A ni Dubioza.''

Upravo u tom prostoru između očekivane ''pametne budućnosti'' i balkanske stvarnosti nastaje ova pjesma. ''YEBIGA'' je Dubiozin odgovor na tehnološki hype, na ideju da će strojevi riješiti sve, dok mi i dalje pokušavamo objasniti svijet rečenicom od šest slova.

Singl prati i videospot u kojem se pojavljuje Đipalo Junuz sa svojim legendarnim hepekom iz ''Top liste nadrealista'', simbolom jedne ere apsurda koji se, čini se, savršeno uklapa u današnje vrijeme algoritama, pametnih sustava i kolektivne konfuzije. Ako vam se učini da živimo u nastavku Nadrealista, samo s boljom rezolucijom – niste jedini.

''Zaključak (koji nisam sama izračunala): ''YEBIGA'' je pjesma o umjetnoj inteligenciji, ali je rezultat ljudske inteligencije. Nesavršene, kontradiktorne i još uvijek – slobodne. Singl ''YEBIGA'' izlašao je 06.03.2026. Ja ću ga, naravno, preporučiti svima. Ali vi odlučite sami.''

