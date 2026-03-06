Bila je uz njega kad je ostao paraliziran, a preminula je samo 17 mjeseci nakon njega

Ljubavna priča Christophera i Dane Reeve započela je romantičnim susretom u kazalištu, a prošla kroz slavu, tešku nesreću koja ga je paralizirala, zajedničku humanitarnu borbu i dvije prerane smrti.

Ljubavna priča glumca Christophera Reevea, legendarnog Supermana, i njegove supruge Dane Reeve često se opisuje kao jedna od najdirljivijih u Hollywoodu. Njihov odnos prošao je kroz slavu, tragediju i borbu, a na kraju je ostavio snažnu humanitarnu ostavštinu koja i danas inspirira milijune ljudi.

Prije nego što je upoznao Danu, Christopher Reeve bio je u vezi s britanskom manekenkom i agenticom Gae Exton. S njom je dobio dvoje djece, sina Matthewa i kćer Alexandru, prije nego što se par razišao 1987. godine.

U to je vrijeme Reeve već bio globalna zvijezda zahvaljujući ulozi Supermana u istoimenom filmu iz 1978., koji ga je lansirao među najveće holivudske glumce.

Iste godine kada je završila njegova prethodna veza, Reeve je upoznao pjevačicu i glumicu Danu Morosini. Susret se dogodio 1987. na Williamstown Theatre Festivalu u Massachusettsu, gdje je Dana nastupala u kabaretu. Njihova je veza brzo postala ozbiljna, iako je Reeve u početku imao strah od braka zbog iskustva razvoda u vlastitoj obitelji. Tek nakon godinu dana terapije i promišljanja odlučio je zaprositi Danu.

Par se vjenčao 11. travnja 1992. u Williamstownu, istom mjestu gdje su se upoznali. Samo nekoliko mjeseci nakon vjenčanja dobili su sina Willa Reevea, koji je danas novinar i reporter ABC Newsa.

Dana je pritom postala i majčinska figura Christopherovoj djeci iz prethodne veze. Matthew i Alexandra često su govorili kako je njihov odnos s njom bio vrlo blizak.

Njihov život dramatično se promijenio 27. svibnja 1995., kada je Christopher pao s konja tijekom konjičkog natjecanja. Ozljeda kralježnice ostavila ga je paraliziranog od vrata naniže, a liječnici su mu rekli da više nikada neće hodati.

U prvim trenucima nakon nesreće Reeve je bio očajan i čak je razmišljao o tome da odustane od života. No Dana mu je tada rekla da će ga voljeti i ostati uz njega bez obzira na sve, što mu je dalo snagu da nastavi borbu.

Sljedećih godina par je postao simbol hrabrosti i predanosti. Zajedno su pokrenuli i razvili organizaciju za istraživanje ozljeda kralježnične moždine koja je kasnije postala Christopher & Dana Reeve Foundation.

Početkom listopada 2004. Reeve je završio u bolnici zbog sepse uzrokovane dekubitusom, što je bila uobičajena komplikacija koju je imao, no brzo je pušten iz bolnice te je prisustvovao Willovoj hokejaškoj utakmici i govorio na jednoj konvenciji. Iste noći kada je bila i utakmica, dobio je zastoj srca nakon što je dobio antibiotik za infekciju. Ubrzo je pao u komu, a 18 sati kasnije preminuo je u dobi od 52 godine. Iako nije bila izvedena autopsija, Dana i njegov liječnik bili su uvjereni kako je bila u pitanju reakcija na lijek.

Njegova smrt duboko je potresla javnost, ali i njegovu obitelj. Dana je tada preuzela vodstvo njihove zaklade i nastavila borbu za istraživanje paralize i prava osoba s invaliditetom.

Samo nekoliko mjeseci nakon suprugove smrti Dana je dobila šokantnu dijagnozu – rak pluća, iako nikada nije pušila. Jedna od teorija je bila ta da je zbog nastupa u zadimljenim klubovima i hotelskim lobijima u ranoj fazi karijeri bila izložena duhanskom dimu. Preminula je 6. ožujka 2006., svega 17 mjeseci poslije Christophera, u dobi od samo 44 godine, ostavivši iza sebe sina Willa, koji je tada imao 13 godina.

Unatoč tragičnom završetku, njihova priča ostavila je snažan trag. Zaklada Christopher & Dana Reeve Foundation danas financira istraživanja i programe za osobe s ozljedama kralježnične moždine, a njihova djeca aktivno sudjeluju u radu organizacije.

Priča o Supermanu i njegovoj najvećoj životnoj podršci pokazala je da prava herojska snaga ponekad nije u supermoćima – nego u ljubavi, odanosti i hrabrosti da se nastavi dalje čak i nakon najvećih tragedija.

