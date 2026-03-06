Priča o novom trendu koji je osvojio internet: Pretvaraju se da su djeca milijardera i zarađuju milijune!

Nova generacija influencera na društvenim mrežama postala je popularna i počela zarađivati milijune parodirajući život superbogatih, pretvarajući satiru o luksuzu u uspješan poslovni model.

Prije deset godina emisija "Rich Kids of Instagram" izazvala je šok među gledateljima prikazujući život mladih bogataša koji su na društvenim mrežama demonstrirali privatne avione, jahte i raskošne zabave. Danas se pojavio novi trend – influenceri koji taj svijet ne prikazuju ozbiljno, nego ga ismijavaju.

Upravo zahvaljujući humoru i satiri mnogi od njih danas imaju milijune pratitelja, unosne suradnje s brendovima i vlastite poslovne projekte.

Jedan od najpoznatijih među njima je Gstaad Guy, influencer koji svoj pravi identitet drži u tajnosti. Njegovi videozapisi, u kojima glumi bogate pripadnike međunarodnog jet-seta, donijeli su mu čak 1,7 milijuna pratitelja. U skečevima se pojavljuje kao nekoliko likova, među kojima su Constance, imućni četrdesetogodišnjak koji dane provodi na jahtama i putuje u luksuzna skijališta poput St. Moritza, te Colton, njegov razmaženi rođak iz generacije Z.

Gstaad Guy - 2 Foto: Profimedia

Gstaad Guy - 3 Foto: Profimedia

Ironično, kreator sadržaja nikada nije ni posjetio švicarski Gstaad kada je pokrenuo profil, a danas ga upravo ti videozapisi vode na velike događaje poput Grand Prixa, na govore na sveučilištima poput Harvarda, pa čak i na naslovnice časopisa. Popularnost mu je omogućila i pokretanje luksuznog brenda nakita Poubel, koji je nedavno imao pop-up trgovinu u londonskom Selfridgesu.

Sličan uspjeh postigao je i Aris Yeager (25) iz New Yorka, koji je prikupio 1,4 milijuna pratitelja zahvaljujući svom humorističnom liku The European Kid. U njegovim videima ovaj stereotipni bogati mladić tvrdi da doručkuje kavijar i odbija ući u obični Uber jer čeka luksuzni Mercedes. Upravo takvi pretjerani prikazi života elite privukli su publiku, a Arisu otvorili vrata brojnih ekskluzivnih događaja. Danas vodi i vlastitu marketinšku tvrtku Storytime, koja povezuje brendove s influencerima.

Aris Yeager - 2 Foto: Profimedia

Aris Yeager - 1 Foto: Profimedia

Treći viralni fenomen je Ben Sumadiwiria (32), koji na Instagramu ima 1,5 milijuna pratitelja nakon što je počeo glumiti sina indonezijskog milijardera. Za razliku od lika koji prikazuje, Ben nije odrastao u luksuzu – radio je različite poslove, uključujući kuhanje i posao kuhara na avionima. Danas, zahvaljujući popularnosti na društvenim mrežama, navodno sklapa šesterocifrene ugovore s brendovima, a pokrenuo je i vlastitu tvrtku Bobby’s Burgers. Njegovi videozapisi često prikazuju pretjerane scenarije poput "shoppinga s ocem milijarderom" ili pokušaja kupnje cijelog sela za simboličan iznos.

Ben Sumadiwiria - 1 Foto: Profimedia

Trend lažnih bogataša dodatno je pojačao influencer Jay Ma, koji se na internetu predstavlja kao međunarodni student iz Šangaja i navodni nasljednik kineskog trgovačkog giganta Alibaba. U njegovim videima dan u životu milijardera uključuje tuširanje luksuznim Balmainovim proizvodima, ulazak u trgovačke centre uz pratnju zaštitara i ručak u kafiću inspiriranom Louisom Vouittonom. Iako su videozapisi snimljeni s dozom ironije, mnogi gledatelji i dalje se pitaju gdje završava šala, a počinje stvarnost.

Prema riječima Gstaad Guya, cilj njegovog sadržaja nije samo ismijavanje bogatih, već i komentar o svijetu ultra-bogatih ljudi i njihovim navikama.

"Komedija je odličan način da se govori o svijetu ljudi s velikim bogatstvom – o tome kako troše i kako komuniciraju sa svijetom", rekao je jednom prilikom.

Ono što je počelo kao šala na račun luksuznog života danas je postalo ozbiljan posao. Ovi influenceri pokazali su da se čak i parodija na bogatstvo može pretvoriti u unosan poslovni model, dok publika i dalje s velikim zanimanjem prati njihove pretjerane, ali zabavne prikaze života superbogatih.

