Neočekivani trenutak za Kate Middleton: Iako je princeza ovo nije mogla izbjeći

Britanska princeza od Walesa Kate Middleton tijekom službenog posjeta Leicesteru našla se u situaciji koja je zahtijevala brzu promjenu protokola.okupljene.
Princeza od Walesa, Kate Middleton, ponovno je pokazala zašto je jedna od najomiljenijih članica britanske kraljevske obitelji.3 vijesti o kojima se priča prošli neočekivane prepreke Kći najbogatije Hrvatice ipak otišla iz Dubaija s obitelji: "Nije prošlo baš glatko...'' Nevjerojatan životni put Nekad je prodavao peciva, a danas puni stadione: Kako je postao globalna zvijezda? napravili iznimku Misteriozni par: Prvi službeni, zajednički izlazak poslije više od 10 godina
Tijekom posjeta Leicesteru, koji je bio posvećen proslavi festivala Holi i susretu s lokalnom hinduističkom zajednicom, Kate je u jednom trenutku morala skinuti svoje elegantne štikle.
Kate Middleton - 8 Foto: Profimedia
Kate Middleton - 4 Foto: Profimedia
Naime, prilikom ulaska u hinduistički hram vrijedi pravilo da se obuća mora izuti. Kate nije oklijevala ni sekunde pa je svoje klasične salonke ostavila po strani i nastavila program bosonoga.
Kate Middleton - 3 Foto: Profimedia
Kate Middleton - 1 Foto: Profimedia
Odjevena u elegantan krem kaput dizajnera Chrisa Kerra i pletenu haljinu brenda Ralph Lauren, buduća britanska kraljica pritom je zadržala prepoznatljivu eleganciju. Domaćini su joj u znak dobrodošlice uručili cvjetni vijenac, a tijekom posjeta rado je razgovarala s okupljenima i razgledavala tradicionalne indijske tkanine i odjeću.
Kate Middleton - 2 Foto: Profimedia
Kate Middleton - 7 Foto: Profimedia
Pogledaji ovo inMagazin Velika sreća u domu Alana Hržice, dolazi treće dijete! Stiže li nakon dva dječaka curica?
Bosonoga Kate ubrzo je privukla veliku pažnju, a fotografije su obišle svijet. Mnogi su istaknuli kako je upravo takva spontanost razlog zbog kojeg je javnost toliko voli, bez problema se prilagođava običajima zajednica koje posjećuje.
U opuštenoj atmosferi Kate je sudjelovala i u dijelu programa posvećenom proslavi Holija, festivala boja i proljeća koji simbolizira radost, zajedništvo i novi početak. Tijekom razgovora s domaćinima uz osmijeh je spomenula kako bi njezina djeca princ George, princeza Charlotte i princ Louis sigurno obožavala takvu veselu proslavu, a prema pisanju stranih medija kući im je ponijela i slastice s posebnim začinima.
Galerija 3 3 3 3 3
Pogledaji ovo Zanimljivosti Fenomen koji je osvojio i Hrvatsku: Priča o bendu koji je redefinirao novu generaciju K-popa
1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Hrvatska influencerica morala napustiti napadnuti Dubai: ''Sve se promijenilo, plan je bio...''
1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Zanimljivosti Mama Aleksandre Prijović otkrila lijepu vijest šest mjeseci nakon rođenja unuke!