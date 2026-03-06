Neočekivani trenutak za Kate Middleton: Iako je princeza ovo nije mogla izbjeći

Britanska princeza od Walesa Kate Middleton tijekom službenog posjeta Leicesteru našla se u situaciji koja je zahtijevala brzu promjenu protokola.okupljene.

Princeza od Walesa, Kate Middleton, ponovno je pokazala zašto je jedna od najomiljenijih članica britanske kraljevske obitelji.

Tijekom posjeta Leicesteru, koji je bio posvećen proslavi festivala Holi i susretu s lokalnom hinduističkom zajednicom, Kate je u jednom trenutku morala skinuti svoje elegantne štikle.

Naime, prilikom ulaska u hinduistički hram vrijedi pravilo da se obuća mora izuti. Kate nije oklijevala ni sekunde pa je svoje klasične salonke ostavila po strani i nastavila program bosonoga.

Odjevena u elegantan krem kaput dizajnera Chrisa Kerra i pletenu haljinu brenda Ralph Lauren, buduća britanska kraljica pritom je zadržala prepoznatljivu eleganciju. Domaćini su joj u znak dobrodošlice uručili cvjetni vijenac, a tijekom posjeta rado je razgovarala s okupljenima i razgledavala tradicionalne indijske tkanine i odjeću.

Bosonoga Kate ubrzo je privukla veliku pažnju, a fotografije su obišle svijet. Mnogi su istaknuli kako je upravo takva spontanost razlog zbog kojeg je javnost toliko voli, bez problema se prilagođava običajima zajednica koje posjećuje.

U opuštenoj atmosferi Kate je sudjelovala i u dijelu programa posvećenom proslavi Holija, festivala boja i proljeća koji simbolizira radost, zajedništvo i novi početak. Tijekom razgovora s domaćinima uz osmijeh je spomenula kako bi njezina djeca princ George, princeza Charlotte i princ Louis sigurno obožavala takvu veselu proslavu, a prema pisanju stranih medija kući im je ponijela i slastice s posebnim začinima.

