Fenomen koji je osvojio i Hrvatsku: Priča o bendu koji je redefinirao novu generaciju K-popa

Grupa Stray Kids osvojila je svjetsku publiku vlastitom autorskom glazbom, energičnim nastupima i rekordnim uspjesima na glazbenim ljestvicama, stekavši pritom i snažnu bazu obožavatelja u Hrvatskoj.

K-pop glazba svake godine iznjedri višečlane ansamble koji su čak i prije prve pjesme vrlo istrenirani, bilo da se radi o koreografiji ili odnosu s medijima.

U posljednjih nekoliko godina ime Stray Kids postalo je sinonim za novu generaciju globalnog K-popa. Ova južnokorejska boy-grupa osvojila je milijune fanova diljem svijeta, uključujući i Hrvatsku, zahvaljujući energičnoj glazbi, snažnim nastupima i činjenici da velik dio svoje glazbe stvaraju sami.

Stray Kids nastali su 2017. godine u produkciji JYP Entertainmenta, jedne od najvećih korejskih diskografskih kuća. Članovi su odabrani kroz reality emisiju "Stray Kids", u kojoj su mladi izvođači prolazili zahtjevne audicije i treninge kako bi dobili priliku debitirati kao idol-grupa.

Grupu danas čini osam članova: Bang Chan (vođa i producent), Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin i I.N. U prvim godinama grupa je imala devet članova, ali je Woojin napustio sastav 2019. godine.

Unutar benda postoje i podjedinice poput 3RACHA, produkcijskog trija koji čine Bang Chan, Changbin i Han, a upravo oni sudjeluju u pisanju i produkciji većine pjesama.

Nakon završetka emisije objavili su svoj prvi projekt, EP "Mixtape", koji je odmah privukao pažnju publike i debitirao visoko na korejskim i međunarodnim ljestvicama.

Službeni debi uslijedio je 25. ožujka 2018. s mini-albumom "I Am Not", čime je započeo njihov put prema svjetskoj popularnosti. Do danas objavili su impresivan broj izdanja koji se sastoji od šest studijskih albuma, više od 15 EP-ova, desetaka singlova i digitalnih pjesama.

Među njihovim najpoznatijim albumima i projektima nalaze se "Go Live", "Noeasy", "Oddinary", "★★★★★ (5-Star)", "Rock-Star" i "ATE", a hitovi poput "God’s Menu", "Thunderous", "MANIAC" i "S-Class" pomogli su im da se probiju izvan Koreje i postanu globalna K-pop senzacija.

Stray Kids su brzo postali jedna od najuspješnijih K-pop grupa nove generacije. Njihovi albumi prodani su u više od 31 milijun primjeraka, a redovito se nalaze na vrhu međunarodnih ljestvica. Grupa je čak postavila povijesni rekord kada je album "Karma" debitirao na prvom mjestu američke ljestvice Billboard 200, čime su postali prvi izvođači s sedam uzastopnih albuma na vrhu te ljestvice.

Za razliku od mnogih K-pop grupa, Stray Kids su poznati po tome što aktivno sudjeluju u stvaranju svoje glazbe. Članovi pišu tekstove, produciraju pjesme i oblikuju koncept albuma. Njihov stil kombinira hip-hop, elektroničku glazbu i eksperimentalni pop, a tekstovi često govore o identitetu, odrastanju i osjećaju da ne pripadaš – temama koje posebno rezoniraju s mladom publikom.

Osim glazbe, poznati su i po spektakularnim koreografijama, snažnim nastupima i vrlo aktivnoj komunikaciji s fanovima, čiji je službeni naziv STAY.

Iako K-pop nije dominantan žanr na domaćim radijskim ljestvicama, Stray Kids ima veliku bazu fanova i u Hrvatskoj. Njihove pjesme redovito se slušaju na streaming platformama poput Spotifyja i Apple Musica, gdje ulaze na međunarodne liste slušanja i trending-ljestvice. Osim toga, nekolicina njihovih izdanja redovito su više tjedana boravila na vrhu Top-liste prodaje.

Hrvatski fanovi aktivni su i na društvenim mrežama, fan-stranicama i koncertnim projekcijama, što pokazuje koliko je K-pop scena postala globalna – pa tako i prisutna na domaćem tržištu.

Od reality emisije do stadionskih turneja, Stray Kids su u samo nekoliko godina postali jedan od najvećih fenomena moderne pop-glazbe. Njihova kombinacija autentičnosti, snažne produkcije i bliskog odnosa s fanovima pokazala je da K-pop više nije samo regionalni trend – već globalni glazbeni pokret.

S obzirom na rekordne prodaje i stalno rastuću popularnost, čini se da je priča Stray Kidsa tek na početku.

