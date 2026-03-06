Mreža zloglasnog pedofila vodi i do žene koja je bila u vezi s princem i Trumpom

Novi dokumenti iz slučaja Jeffreyja Epsteina pokazala je koliko su ljudi bliski norveškoj kraljevskoj obitelji bili uz notornog trgovca ljudima.

Objava dokumentacije iz slučaja notornog trgovca ljudima i silovatelja Jeffreyja Epsteina otkrila je koliko je dalekosežna bila mreža pedofilskog financijaša koja je uključivala političare, poduzetnike, slavne osobe i članove kraljevskih obitelji.

Od toga nije bila imuna ni norveška kraljevska obitelj, koja se našla u središtu novog skandala dok još ne jenjava onaj oko Mariusa Borga Høibyja, sina iz ranije veze princeze Mette-Marit. Među imenima koja su se pojavila u dokumentima našla se i sama Mette-Marit, no u priči se pojavljuje i žena koja je nekada bila u vezi s njezinim suprugom, prijestolonasljednikom Haakonom.

Riječ je o glamuroznoj norveškoj nasljednici Celini Midelfart, jednoj od najpoznatijih poslovnih žena u Norveškoj i bogatom nasljednicom poznate norveške kozmetičke obitelji, koja je u mladosti bila u dvogodišnjoj vezi s Haakonom, prije nego što se on 2001. godine oženio Mette-Marit.

Celina je unuka Ole Midelfarta, osnivača kozmetičke kompanije Midelfart iz 1923. godine. Nakon smrti oca 1995. godine preuzela je vođenje obiteljske tvrtke, a kasnije je izgradila i vlastitu poslovnu karijeru kao investitorica i vlasnica kompanije Midelfart Capital.

Iako je bila dio visokog društva, Midelfart je često bila u središtu medijske pažnje zbog svog privatnog života i poznatih veza. Među njima je i Donald Trump, koji je s njom kratko izlazio krajem devedesetih, prije nego što je započeo vezu s Melanijom Trump, svojom budućom suprugom i prvom damom SAD-a.

Navodno su Trump i Celina jedne večeri bili u njujorškom Kit Kat Clubu, gdje je Trump ugledao Melaniju i zatražio njezin broj telefona. Iako je isprva odbila, kasnije su počeli izlaziti, a njegova veza s Celinom tada je završila. Trump je godinama kasnije o njoj govorio pozitivno, nazvavši je divnom osobom i poslovnom ženom.

Midelfart je također bila u vezi s pop zvijezdom Robbiejem Williamsom, a kasnije se zaručila za norveškog milijardera Tora Olava Trøima, s kojim je dobila sina Olava.

Celina Midelfart našla se u središtu pažnje tijekom suđenja Ghislaine Maxwell 2021. godine, kada je Epsteinova bivša asistentica tvrdila da je Midelfart bila među ženama koje su posjećivale financijaša devedesetih godina. Jedina osoba koja je uz Epsteina osuđena u ovom slučaju navela je da je po njegovu nalogu naručivala cvijeće za Celinu upravo u razdoblju kada je on bio u vezi s Maxwell.

Postoji i fotografija iz 1997. godine koja prikazuje Celinu kako ljubi Epsteina u obraz na humanitarnom događaju u Trumpovu odmaralištu Mar-a-Lago. Međutim, Midelfart je odlučno odbacila tvrdnje o bliskoj vezi s Epsteinom.

"Nikada nisam imala vezu niti izlazila s Epsteinom. On je bio dio šireg kruga poznanstava oko Donalda Trumpa, čiji sam i ja kratko bila dio", izjavila je za norveške medije, dodavši kako nije imala nikakav kontakt s Epsteinom nakon 1997. godine.

Epsteinova dokumentacija dodatno je potaknula raspravu o norveškoj kraljevskoj obitelji jer se u dokumentima spominje i Mette-Marit, supruga princa Haakona. E-mailovi pokazuju da je 2013. godine boravila nekoliko dana u Epsteinovoj kući u Palm Beachu, što je potvrdila i kraljevska palača. Mette-Marit je nakon objave dokumenata javno izrazila žaljenje.

"Važno mi je ispričati se svima koje sam razočarala. Dio sadržaja poruka između Epsteina i mene ne predstavlja osobu kakva želim biti“, poručila je.

Njezin slučaj, kao i onaj njezinog sina, dodatno je povećalo interes javnosti za prošlost norveške kraljevske obitelji – uključujući i ljubavne priče iz vremena prije nego što je princ Haakon upoznao svoju današnju suprugu.

Protiv njezinog najstarijeg sina Mariusa podignuto je čak 38 optužbi, o čemu više pročitajte OVDJE.

