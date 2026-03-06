Goran Karan pred kamerama IN magazina zaigrao picigin, evo kako je to izgledalo!

Goran Karan uskoro slavi trideset godina solističke karijere. Našalio se kako je imao više sreće nego pameti, a kroz godine se, kaže, mnogo toga promijenilo. Ipak, jedno je ostalo isto. Ljubav prema omiljenoj plaži - Bačvicama. Pred kamerama IN Magazina zaigrao je picigin s našom Anamarijom Alebić.

Bačvice, simbol Splita, druženja i smijeha. Mjesto gdje se rađa picigin, ali i brojne priče. A danas jedno od njih pripada Goranu Karanu.

Ovaj glazbenik Dalmatinac i vječni romantik čak niti zimi ne odustaje od svoje omiljene plaže.

''Ja ovdje ne dolazim puno po mir, dolazim po igru. Vodim ovog neodrasloga sebe.''

Tko je taj neodrasli Goran?

''Ono što je bliže duši. Ova sad korica, ovo što je zaraslo i što smo posolili po glavi, sve te bore i sve te neke naše probleme, to je sve skupa samo slika okolnosti. Treba se radovati, veseliti, bezbrižno, šaliti se i plakati od sreće.''

Uskoro navršava 30 godina solo karijere, tijekom koje je surađivao s brojnim glazbenim velikanima.

''Imao sam sreću pa sam kroz sve te godine surađivao sa sjajnim ljudima. Zdenko Runjić, Neno Ninčević, Zrinko Tutić i Arsen Dedić, Kemal Monteno, Oliver... Imao sam više sreće nego pameti. Što se promijenilo? Saznaš stvari, ali opet vraćam se nazad, pokušavam ući unutra u neke temeljne stvari. Sad puno više pišem, jer sad mogu napisati neku pismu koju nisam znao tada napisati, kako bi rekao.''

U ovih 30 godina jedna se stvar nije promijenila, to bi bila frizura.

''Češljam ju jugom i burom, morem. Jedno prvih 25 godina ove karijere svi su me pitali ''kad ćeš se ošišat?''. Ništa. Ošišao sam ovo okolo samo zato što bi išlo ovako širom...'', šali se Goran.

Kaže da ga najbolje opisuje pjesma Vagabundo, a od bogatog opusa pokušao je izabrati onu najdražu pjesmu.

''To je teško reći. Jedan put mi je jedna, drugi put mi je druga. Ali na koncertima mi je vrlo često draga Prozor kraj Đardina.''

U nedjelju mu izlazi i nova pjesma Moje malo sve. A što je Goranu njegovo malo sve te kadrove spota u kojem je glavna glumica Alnira Osmanović ekskluzivno pogledajte u prilogu.

