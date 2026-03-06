Velika sreća u domu Alana Hržice, dolazi treće dijete! Stiže li nakon dva dječaka curica?

Alan Hržica ekskluzivno nam je otkrio da će krajem lipnja po treći put postati otac. Treće dijete dobit će s 47 godina, i to u godini njegove velike turneje u 30-ak gradova. Stiže li u njegovu obitelj, nakon dvojice sinova, još jedan dječak ili možda djevojčica, podijelio je s našom Julijom Bačić Barać.

''Dolazi treće dijete, dolazi treći sin i uzbuđen sam zbog toga i zahvalan sam Bogu na svemu!''

''Obitelj je nešto najljepše što mi se dogodilo. Kasno sam dobio prvog sina – Davida sam dobio s 40, Leona s 42, a sad ću ponovno dobiti dijete s 47. Dakle, hrabro, ali uz Božju pomoć idemo dalje'', kaže Alan.

Treća velika sreća stiže u obitelj pjevača Alana Hržice. Krajem lipnja postat će otac po treći put.

In Magazin: Alan Hržica - 5 Foto: In Magazin

''Svi su navijali za curicu – i moja mama i tata. Svi su govorili da će biti curica, tako da se supruga ponadala da će biti curica. Ali kad je doktor rekao da će biti dečko, naravno da smo se braća i ja poveselili jer stiže još jedan s kojim ćemo gledati Ligu prvaka.''

Alan i ostatak obitelji sad su na slatkim mukama oko izbora imena za trećeg sina.

''Joj, ne smijem govoriti o imenima jer je takva situacija u obitelji – deda ima svog favorita, baka svog, žena svog, ja svog. Bit će borba do samog kraja.''

Njegovi stariji sinovi David i Leon imaju 7 i 5 godina, a hoće li mu biti teško ponovno se naviknuti na bebu u kući?

''Ma kakvi, ja bih ih imao 10 da mogu. Ja sam toliko oduševljen djecom, uživam s djecom. Meni se s obitelji dogodila najljepša stvar na svijetu. Ta radost kad dolazim s koncerta i kad znam da će ujutro krenuti opsadno stanje u kući – to mi je takva milina.''

In Magazin: Alan Hržica - 3 Foto: In Magazin

Alan će ove godine proslaviti 10 godina braka sa suprugom Ricardom, o kojoj ima samo riječi hvale.

''Ona je onaj najbitniji segment u kući. Koliko ona brine za sve nas i koja je to operativa – i bez obzira što sam i ja zreo čovjek, ta briga je i za mene. Bez nje bismo bili totalno rasipani.''

A nije dolazak prinove jedina novost kod jednog od naših najpopularnijih pjevača duhovne glazbe.

''Radimo jednu ozbiljnu turneju – bit će 30-ak gradova, 17 je već dogovoreno. Plakat izlazi ovih dana sa svim datumima. Jako sam zahvalan na tome. Ljudi vole te pjesme, zavoljeli su ih i pjevaju na koncertima.''

Priprema veliku turneju, a baš svaki njegov koncert više je od glazbe.

''Bog u svojoj prisutnosti čini na tim koncertima da ljudi otvaraju svoja srca, da donose neke odluke za svoj život, da osjećaju radost, da osjećaju ljubav.''

Mnoge na njegove koncerte privlače i nagovori između pjesama.

''Gledam da budem spontan, da ne budem opterećen što ću reći. Imam neku misao, ali prepuštam se da to Bog dragi vodi.''

In Magazin: Alan Hržica - 2 Foto: In Magazin

''Tako sam imao jedan nagovor gdje Isus donosi mir kad kažem šalom i to je otišlo viralno, obišlo cijelu regiju. Kad vidiš da je to toliko ljudi dotaknulo, tolika srca, onda kažem: Bože, hvala ti, to je bila ta poruka.''

Nastupit će sredinom svibnja i na dva koncerta ''Progledaj srcem'' u Areni Zagreb. Nakon rasprodane subote dodan je novi datum – u petak, 15. svibnja.

''Svi se iznenadimo svake godine koliki je ponovno interes za time, ali ono što krasi duhovnu glazbu jest to da, čak i da svake godine pjevamo iste pjesme, ta Božja prisutnost uvijek donosi novost.''

Tisuće ljudi i ove će godine pjesmom slaviti Boga u Areni Zagreb, a ti su susreti već odavno postali tradicija za koju se svake godine traži karta više.

