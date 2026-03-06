Hrvatska influencerica morala napustiti napadnuti Dubai: ''Sve se promijenilo, plan je bio...''

Posljednjih dana cijeli svijet s velikom zabrinutošću prati dramatična zbivanja na Bliskom istoku, a napeta situacija potaknula je mnoge strance koji žive u Dubaiju da privremeno napuste grad – među njima i hrvatsku influencericu Emu Luketin.

Posljednjih dana cijeli svijet uživo prati dramatična zbivanja na Bliskom istoku, a u Dubaiju danas žive i rade tisuće hrvatskih državljana, među njima i domaća influencerica Ema Luketin, koja se sa svojim dečkom, srpskim fotografom Dušanom Petrovićem, odlučila vratiti u Europu nakon eskalacije sukoba u regiji.

Ema je na Instagram pričama ispričala kako je njihov plan bio potpuno drugačiji, ali se situacija promijenila praktički preko noći.

Ema Luketin na Instagramu - 1 Foto: Instagram

''Plan je bio da Dušan leti 2. ožujka u Beograd na tjedan dana zbog posla, a da u tom periodu dolete moje cure na girls trip. Jako smo se svi veselili i plan je zvučao savršeno, dok se sve nije promijenilo u 24 sata. Nismo mogli riskirati da Dušan ode i potencijalno se ne može vratiti meni u Dubai, tako da sam i ja kupila kartu za njegov let kako se ne bismo odvajali”, opisala je Ema.

Ema Luketin na Instagramu - 2 Foto: Instagram

Ema Luketin na Instagramu - 6 Foto: Instagram

Srećom, njihov let ipak nije bio otkazan pa su zajedno uspjeli napustiti Dubai i poletjeti prema Beogradu. Kako je izgledalo samo putovanje, kasnije je svojim pratiteljima opisao i Dušan Petrović.

''Noćas, to jest jutros u 6 sati po vremenskoj zoni u Emiratima, poletjeli smo redovnim komercijalnim letom kompanije FlyDubai. Ne mogu kazati da nije bilo tenzično na samom aerodromu jer ima dosta ljudi, dosta letova je otkazano, ali ih je od jučer mnogo i otišlo. Sam let je prošao izuzetno mirno. Jedina razlika je bila ta što je trajao preko sedam sati zbog kruženja i nestandardne rute kojom smo morali ići zbog, nažalost, trenutne situacije'', objasnio je fotograf.

Ema Luketin na Instagramu - 7 Foto: Instagram

Po dolasku u Beograd dočekalo ih je i lijepo iznenađenje. U njihovom stanu sve je bilo pripremljeno zahvaljujući prijateljici koja ih je željela razveseliti nakon napornog putovanja.

''Koliko je bitno, narode moj, s kim ste okruženi i kakve ljude imate oko sebe. Ulazimo u stan, a u stanu nas čeka uključen bojler, doručak, slatkiši i frižider s osnovnim namirnicama i skuhanim ručkom'', napisao je Petrović.

Ema Luketin na Instagramu - 5 Foto: Instagram

Iako je njihov povratak prošao bez većih problema, situacija na Bliskom istoku i dalje izaziva zabrinutost među brojnim strancima koji ondje žive i rade, a mnogi pomno prate razvoj događaja i razmatraju svoje daljnje planove.

Ema Luketin i Dušan Petrović - 4 Foto: Instagram

Ema Luketin i Dušan Petrović - 6 Foto: Instagram

Podsjetimo, Luketin i Petrović nedavno su se preselili u Dubai zbog novih poslovnih prilika i želje za promjenom, no ubrzo su se našli usred napetosti na Bliskom istoku koje su izazvale zabrinutost među njihovim pratiteljima. Par se tada javio iz Dubaija kako bi smirio obožavatelje i objasnio kakva je situacija u gradu.

Par je zajedno gotovo četiri godine, o čemu više pročitajte OVDJE.

