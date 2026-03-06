Od djetinjstva u Istri i života u logoru do svjetske slave: Tko je ova planetarno poznata kuharica?

Svjetski poznata kuharica, televizijska zvijezda i dobitnica Emmyja Lidia Bastianich ovih dana boravi u Hrvatskoj, a na četvrtom Women’s Weekendu u Rijeci publiku je osvojila svojom nevjerojatnom životnom pričom i ljubavlju prema kuhanju.

Jedna od najpoznatijih svjetskih kuharica, Lidia Bastianich, ovih dana boravi u Hrvatskoj gdje je bila gošća četvrtog izdanja Women’s Weekenda u Rijeci.

Emmyjem nagrađena televizijska zvijezda, autorica brojnih kuharica i uspješna poduzetnica oduševila je publiku inspirativnom životnom pričom, od djetinjstva obilježenog izbjeglištvom do globalne kulinarske slave, prenosi Torpedo.

Lidia Bastianich - 4 Foto: Marko Miscevic / CROPIX

Bastianich je rođena 1947. godine u Puli, u obitelji Matticchio.

''Moja mama i moja baka Rosa, imali smo kokoši, patke, koze, svinje, imali smo masline svake godine i pomagala sam joj. Ujutro bih išla po jaja, pa bih pomogla musti koze, radili smo ricottu. Pomagala sam joj u kuhinji - odi po krumpire, iskopaš ih'', rekla je u intervjuu za IN magazin prošle godine.

O svojem odrastanju govori i u knjizi ''Moj američki san: Život ljubavi obitelji i hrane''. A njezin život otpočetka je kao književni predložak. Naime, bježeći od komunističkog režima, s roditeljima je završila u logoru Kamp Risiera di San Sabba, gdje su proveli 2 godine.

Lidia Bastianich - 2 Foto: Marko Miscevic / CROPIX

''Sjećam se jako dobro, vrlo živopisno. Kad sam otišla iz Pule imala sam 10 godina, kad smo pobjegli u tim vremenima. Bila je Jugoslavija i Tito i nisu puštali cijele obitelji. U Istri ste miješani, govorite sve jezike, ja govorim hrvatski, njemački ali kod kuće smo uvijek razgovarali na talijanskom. To je bio profil, bilo nam je teško. Moja mama je bila učiteljica, moj je otac bio mehaničar i bilo nam je dobro. No .... i više nismo mogli govoriti na talijanskom, nismo mogli ići u crkvu'', prisjetila se.

''Moji roditelji, nisu nam to rekli ali odlučili su da je vrijeme da odemo. Moja mama, moj brat i ja dobili smo vizu za posjet obitelji, ali moj je otac morao ostati i nakon dva tjedna pobjegao je i sreo se s nama u Trstu. Pobjegao je kroz granicu i došao k nama. Tih godina nakon rata u Jugoslaviji su bile teške godine i moji roditelji su ostavili mog brata i mene s bakom u malom gradiću blizu Pule i od tamo imam sve svoje uspomene vezano uz hranu''.

Znate li za Lidiju Bastianich? Da, naravno

Ne, ali jako zanimljiva priča Da, naravno

Ne, ali jako zanimljiva priča Ukupno glasova:

S 12 godina doselili su se u Ameriku, točnije New York, gdje su od nule počeli graditi svoj život.

''Moja priča završava jako dobro. Iako sam imala poteškoća tijekom vremena. Kad ovako pogledam ne mislim - o moj Bože Lidija prošla si tako puno, da ali to me izgradilo u to kakva sam danas.''

Lidia Bastianich - 5 Foto: CROPIX

Već 1971. ona i suprug su otvorili prvi restoran.

''Otvorili smo mali restoran, 9 stolova. Ja nisam bila kuharica jer sam bila mlada i niisam imala dovoljno iskustva. Voljela sam kuhati čak i kad sam išla na fakultet kao posao sa strane uvijek sam završila na nekim mjestima s hranom, restoranima, pekarnicama. Unajmili smo chefa 1971. išla sam u kuhinju s njim i tada sam se razvila. On je kuhao američko- talijansku hranu jer je to znao ali ja sam polako počela uvoditi stvari koje mi kuhamo, palentu, njoke, jotu''.

Njihova je hrana brzo osvojila goste. A nakon deset godina već su otvorili restoran na Manhattanu. Jedna od gošći tada je bila i poznata Julia Child, koja je utjecala i na njezin debi na televiziji.

''Julia Child and Jim Spear su jednog dana došli u restoran. Rižoto tad još nije bio poznat u Americi dok ga ja nisam počela kuhati i željela je rižoto, voljela ga je, htjela je da ju naučim kako se pripravlja, imala je show, pitala me da budem u njezinom showu. I tako se dogodilo. Producenti su rekli - Lidija prilično si dobra zašto ne bi imala show''.

Lidia Bastianich - 3 Foto: Profimedia

Sada već 27 godina, njezine kulinarske emisije emitiraju se diljem svijeta. Dobitnica je i nagrade za životno djelo Daytime Emmy. Napisala je i 16 kuharica, u čemu joj pomaže i kći Tanya. A kad kuha kod kuće, njezina su jela uglavnom tradicionalna.

Krajem devedesetih pokrenula je ''Lidia’s Italian Table'', a potom su uslijedile i emisije ''Lidia’s Italy'', ''Lidia’s Italian-American Kitchen'' i ''Lidia’s Kitchen'', koje su se emitirale na američkom PBS-u i stekle milijunsku publiku.

Lidia Bastianich - 1 Foto: Profimedia

Dolazak Lidije Bastianich u Hrvatsku tako je bio mnogo više od gostovanja slavne chefice, bio je i simboličan povratak žene koja je iz Istre krenula u svijet i postala jedna od najutjecajnijih figura moderne gastronomije, a pritom nikada nije zaboravila odakle dolazi.

Galerija 1 1 1 1 1

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Hrvatska influencerica morala napustiti napadnuti Dubai: ''Sve se promijenilo, plan je bio...''

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Celebrity Dok mnogi bježe s Bliskog istoka, bivši MasterChef pobjednik pokazao je što radi u Dubaiju