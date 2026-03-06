Misteriozni par: Prvi službeni, zajednički izlazak poslije više od 10 godina

Ryan Gosling i Eva Mendes napravili su izuzetak prvi puta u gotovo desetljeće te se zajedno pojavili u javnosti.

Holivudski par Ryan Gosling i Eva Mendes godinama slove za jedan od najtajanstvenijih parova u industriji zabave. Upravo zato je njihovo nedavno zajedničko pojavljivanje u emisiji "The Tonight Show With Jimmy Fallon" izazvalo veliku pažnju, jer su se, prema pisanju stranih medija, zajedno pojavili u javnosti prvi put nakon gotovo deset godina.

Povod za rijedak izlazak bio je 52. rođendan Mendes, koji su obilježili u studiju uz voditelja Jimmyja Fallona i publiku, dok je Gosling promovirao svoj novi film "Project Hail Mary".

Ryan Gosling i Eva Mendes upoznali su se 2011. godine na snimanju filma "The Place Beyond the Pines", gdje su glumili par. Kemija s filmskog seta brzo se prenijela i u stvarni život.

Eva Mendes i Ryan Gosling - 2 Foto: YouTube Screenshot

Eva Mendes i Ryan Gosling - 3 Foto: YouTube Screenshot

Eva Mendes i Ryan Gosling - 4 Foto: YouTube Screenshot

Od samog početka njihova je veza bila vrlo diskretna. Za razliku od mnogih holivudskih parova, Gosling i Mendes odlučili su držati privatni život podalje od reflektora. Upravo zato zajedničkih fotografija i javnih pojavljivanja gotovo da i nema.

Par danas ima dvije kćeri – Esmeraldu (11) i Amadu (9), a o njihovom obiteljskom životu rijetko govore. Gosling je u jednom intervjuu priznao da prije nego što je upoznao Evu nije ni razmišljao o tome da ima djecu.

Eva Mendes i Ryan Gosling - 4 Foto: Profimedia

Eva Mendes i Ryan Gosling - 8 Foto: Profimedia

"Nisam razmišljao o djeci prije nego što sam upoznao Evu, ali nakon što sam upoznao nju shvatio sam da ne želim imati djecu bez nje", rekao je za GQ, dodavši i da mu je snimanje scena obiteljskog života s Mendes na filmu promijenilo pogled na život. "Shvatio sam da ne želim da to bude samo gluma. To je život kakav bih imao sreće živjeti."

Gosling danas često govori koliko su mu upravo djeca najveća inspiracija. Otkrio je da su Esmeralda i Amada već pogledale više verzija njegova novog filma "Project Hail Mary", koji u kina stiže 20. ožujka.

Eva Mendes i Ryan Gosling (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Ryan Gosling s obitelji - 5 Foto: Profimedia

Ryan Gosling s obitelji - 4 Foto: Profimedia

"Moja djeca su vidjela nekoliko verzija filma i dala mi puno komentara. One su jedine kritičarke do kojih mi je stalo, a vrlo su iskrene", rekao je glumac, dodavši i da je film u velikoj mjeri snimio upravo za njih: "Kao obitelj voljeli bismo film poput ovog, kakav bismo zajedno gledali."

Eva Mendes ranije je otvoreno govorila o tome kako je postala majka tek u četrdesetima.

"Kad sam imala 40 godina, mnogima je to bilo šokantno, ali meni nije", rekla je u intervjuu za People te dodala kako vjeruje da je upravo tada bila spremna za majčinstvo: "U dvadesetima nisam trebala ni biti blizu djeteta. Psovala sam i pušila. Ne bih mogla odgajati djecu u bilo kojem drugom razdoblju života osim sada."

Eva Mendes i Ryan Gosling - 7 Foto: Profimedia

Ryan Gosling i Eva Mendes 3 (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Godinama kruže glasine da su Gosling i Mendes tajno vjenčani. Te su se sumnje dodatno pojačale 2022. godine kada je Mendes u jednom intervjuu glumca nazvala svojim suprugom, iako par nikada službeno nije potvrdio vjenčanje. Bez obzira na to, njihova veza traje već više od desetljeća, što je u Hollywoodu prava rijetkost.

Dok mnogi poznati parovi dijele svaki trenutak svog života na društvenim mrežama, Ryan Gosling i Eva Mendes odlučili su krenuti potpuno drugačijim putem. Njihova rijetka zajednička pojavljivanja, poput ovog na "The Tonight Showu", zato uvijek izazovu veliku pažnju.

A upravo ta diskrecija možda je i razlog zašto njihova ljubav traje već više od 13 godina.

