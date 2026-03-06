Opaka forma supruge Brune Petkovića, ima trbušnjake kao supermodeli!

Iva Šarić Petković podijelila je nekoliko trenutaka iz svakodnevice. No najviše pažnje privukle su fotografije iz teretane.

Iva Šarić Petković, supruga nogometaša Brune Petkovića, na društvenim se mrežama oprostila od zime nizom fotografija koje su privukle veliku pažnju njezinih pratitelja.

Među objavama su se našli i preslatki obiteljski trenuci, no posebnu su pažnju privukle fotografije na kojima pozira u sportskoj kombinaciji.

Na njima je Iva pozirala u teretani odjevena u svijetli sportski komplet – uski top i tajice koje su istaknule njezinu vitku liniju.

Iva Šarić Petković Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Kći najbogatije Hrvatice ipak otišla iz Dubaija s obitelji: "Nije prošlo baš glatko...''

Napravila je nekoliko selfieja ispred velikog ogledala, dok je na jednoj fotografiji u prvom planu njezin ravan i isklesan trbuh, koji je odmah privukao brojne poglede. Kosu je pustila ravno niz ramena, a sportski izgled upotpunila je kapom.

Pogledaji ovo Celebrity Kako izgleda najstariji sin Željka Keruma? Snimljen je u garaži okružen jurilicama!

Fotografije su brzo prikupile brojne reakcije i komplimente pratitelja, koji su primijetili koliko je Iva u dobroj formi.

''Zgodna ženo'', ''Wow'', ''Lijepa moja'', ''Top'', ''Najbolja'', ''Najljepša'', dio je komentara s Instagrama.

Iva Šarić Petković Foto: Instagram

Galerija 16 16 16 16 16

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Zanimljivosti Bila je uz njega kad je ostao paraliziran, a preminula je samo 17 mjeseci nakon njega

1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Nekad i sad Nekad je prodavao peciva, a danas puni stadione: Kako je postao globalna zvijezda?

Pogledaji ovo Celebrity Kupila si ih je čak pet! Lidija Bačić otkrila čime se počasti kada poželi nešto za sebe