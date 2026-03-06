Gole grudi ljepotice pokrio je vješto svezani pulover, krivim pokretom riskirala bi modni gaf

U moru odvažnih modnih kombinacija na pariškom Tjednu mode, jedan neobično stiliziran pulover uspio je privući najviše pogleda.
Poznata manekenka i poduzetnica još je jednom pokazala kako bez puno truda može pretvoriti jednostavnu kombinaciju u modni trenutak o kojem svi pričaju.
Emily Ratajkowski - 2 Foto: Profimedia
Umjesto klasične majice ili bluze, Emily je odabrala tamnoplavi pulover, ali ga nije nosila na uobičajen način. Vješto ga je prebacila preko ramena i svezala rukave preko golih grudi, stvarajući efekt improviziranog topa koji je strateški pokrivao samo najnužnije.
Emily Ratajkowski - 1 Foto: Profimedia
Time je otkrila vitku liniju i ravan trbuh, a minimalistički gornji dio kombinirala je s elegantnim crnim hlačama blagog zvonolikog kroja. Stajling je dodatno naglasila crnim kožnim čizmama na petu i malom clutch torbicom.
Emily Ratajkowski - 3 Foto: Profimedia
Dok je prolazila pokraj okupljenih fotografa i obožavatelja, Emily je mahala okupljenima i ponovno potvrdila zašto je jedna od najzapaženijih modnih ikona današnjice.
Emily Ratajkowski Foto: Instagram
Emily Ratajkowski - 6 Foto: Instagram
Emily Ratajkowski - 1 Foto: Instagram
