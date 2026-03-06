Mala promjena, veliki wow-efekt! Pobjednica MasterChefa pokazala novi imidž

Pobjednica MasterChefa Endrina Muqaj odlučila se za suptilno osvježenje frizure. Promjena je mala, ali rezultat je odmah privukao pažnju.

Name, svojoj je prirodnoj kosi dodala ekstenzije nešto svjetlije nijanse, čime je dobila nježno prošarane pramenove i više volumena.

Endrina Muqaj Foto: Instagram

Na snimci se vidi kako Endrina sjedi u frizerskom stolcu dok joj frizerka uređuje kosu, a nakon završetka transformacije osmijeh na njezinu licu otkriva koliko je zadovoljna rezultatom.

Endrina Muqaj Foto: Instagram

Kupila si ih je čak pet! Lidija Bačić otkrila čime se počasti kada poželi nešto za sebe

Nova frizura zadržala je prirodan izgled, ali joj je dala dodatnu punoću i svježinu. Video njezine suptilne transformacije na Instagramu je prikupio brojne komplimente.

Kako izgleda najstariji sin Željka Keruma? Snimljen je u garaži okružen jurilicama!

''Wow'', ''Jedna lijepa i prekrasna žena'', ''Top'', ''Wauuu'', ''Super draga, to je to'', ''Na lijepoj ženi sve stoji'', ''Mislim da joj zavjese šiške bile top'', dio je komentara s Instagrama.

Endrina Muqaj Foto: Nova TV

Pobjednica MasterChefa nedavno je pratitelje nasmijala videom iz kuhinje. O čemu se radi saznajte OVDJE.

