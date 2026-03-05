Svi su gledali u Sevkinu torbicu, neobičan detalj odmah je zasjenio cijeli outfit!

Severina je na otvorenje dobrotvorne izložbe „178 – Lica solidarnosti“ u Tvornici kulture stigla u elegantnoj bijeloj haljini, a posebnu pažnju privukla je njezina torbica u obliku gljive vrijedna oko 410 eura.

Brojna poznata lica okupila su se u zagrebačkoj Tvornici kulture, gdje je svečano otvorena dobrotvorna izložba "178 – Lica solidarnosti", projekt pokrenut s ciljem prikupljanja sredstava za 178 djece - korisnika organizacije SOS Dječje selo Hrvatska.

Među uzvanicima se pojavila i Severina, koja je plijenila pažnju elegantnim modnim izdanjem.

Pjevačica je za ovu priliku odabrala bijelu midi haljinu dugih rukava s voluminoznom suknjom, koju je kombinirala s bijelim cipelama s velikom mašnom. Posebnu pažnju privukao je i njezin modni dodatak – crvena torbica u obliku gljive s bijelim točkicama brenda Staud, čija se cijena na tržištu može pronaći oko 410 eura.

Severina je na događaj stigla nasmijana i dobro raspoložena te je rado pozirala fotografima među velikim crno-bijelim portretima koji čine srž ove izložbe.

Izložba "178 – Lica solidarnosti" okuplja poznata lica iz svijeta glazbe, filma, televizije, kulture i javnog života, a svaka fotografija predstavlja jedno lice solidarnosti – simbol zajedništva i konkretne podrške djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

Veliki portreti postavljeni u prostoru Tvornice kulture stvorili su snažan vizualni dojam, dok su posjetitelji među njima mogli vidjeti brojna poznata imena koja su podržala ovu humanitarnu inicijativu.

Svečanim otvorenjem izložbe, koju organiziraju Sanja Babeli, Ivan Bojčić i Igor Cecelja, pokrenuta je i online aukcija svih izloženih fotografija. Sav prihod namijenjen je djeci o kojoj skrbi SOS Dječje selo Hrvatska, organizacija koja već godinama pruža dom, podršku i sigurnost djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

Uz brojna poznata lica koja su se odazvala projektu, večer u Tvornici kulture pokazala je kako umjetnost i solidarnost mogu zajedno poslati snažnu poruku zajedništva – i pomoći onima kojima je to najpotrebnije.

