Upozoreni prije smrti? Novi detalji bacaju drugo svjetlo na tragediju u domu slavnog redatelja

Prije tragične smrti u prosincu, Rob i Michelle Reiner bili su upozoreni na ponašanje sina Nicka zbog promjene terapije.

Holivudsku javnost i dalje potresa slučaj brutalnog ubojstva redatelja Roba Reinera i njegove supruge Michelle Reiner, koji su u prosincu pronađeni mrtvi u svom domu u Brentwoodu. Novi detalji koji izlaze u javnost bacaju dodatno svjetlo na okolnosti koje su prethodile tragediji.

Prema pisanju stranih medija, medicinsko osoblje navodno je upozorilo Roba i Michelle da ne dopuste svom sinu Nicku Reineru da živi s njima nakon što je promijenio terapiju, jer bi to moglo dovesti do nepredvidivog ponašanja.

Njihov 32-godišnji sin prošlog se tjedna pojavio na sudu gdje se izjasnio da nije kriv za dvije točke optužnice za ubojstvo prvog stupnja. Roditelji su pronađeni izbodeni na smrt u svom domu vrijednom 13,5 milijuna dolara 14. prosinca, a Nick je uhićen samo nekoliko sati nakon zločina.

Ranije je objavljeno da se Nick godinama borio s mentalnim problemima i ovisnošću o drogama, a navodno je i otvoreno govorio o svojoj borbi sa shizofrenijom. Prema izvorima bliskima obitelji, nedugo prije tragedije otpustio je svog psihijatra i promijenio terapiju, zbog čega su liječnici upozoravali njegove roditelje.

"Medicinsko osoblje upozorilo je Roba i Michelle da Nick ne bi trebao živjeti kod kuće dok se terapija ne stabilizira", rekao je jedan izvor za američke medije, navodeći kako je obitelj pokušavala pomoći sinu jer lijekovi koje je uzimao više nisu djelovali, pa su pokušavali pronaći odgovarajuću terapiju.

Reiner trenutačno se nalazi u pritvoru bez mogućnosti jamčevine, a sljedeće ročište zakazano je za 29. travnja u Los Angelesu. U međuvremenu je objavljeno i da njegovi brat i sestra više ne financiraju njegovu pravnu obranu, pa ga sada zastupa javni branitelj.

Iako je slučaj još uvijek u tijeku, tužiteljstvo je potvrdilo da je riječ o kaznenom djelu za koje je moguća i smrtna kazna.

Tragična smrt redatelja koji je stvorio brojne kultne filmove snažno je odjeknula u filmskoj industriji. Upravo zato će mu na 98. dodjeli Oscara posebnu počast odati zvijezde njegove legendarne romantične komedije "Kad je Harry sreo Sally" – Meg Ryan i Billy Crystal, koji će sudjelovati u segmentu In Memoriam i prisjetiti se redatelja koji je obilježio njihove karijere.

