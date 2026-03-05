Pretraži
pokušavali pomoći

Upozoreni prije smrti? Novi detalji bacaju drugo svjetlo na tragediju u domu slavnog redatelja

Piše E. G., Danas @ 19:30 Celebrity komentari
Rob Reiner Rob Reiner Foto: Profimedia

Prije tragične smrti u prosincu, Rob i Michelle Reiner bili su upozoreni na ponašanje sina Nicka zbog promjene terapije.

Upoznajte Dominiku, majku petero djece u pohodu na duhovnu glazbenu scenu
''to je baš čudesno!''
Upoznajte Dominiku, majku petero djece u pohodu na duhovnu glazbenu scenu!
Kate Middleton putem odjeće šalje poruku javnosti?
šalje poruku
Jeste li primijetili ovaj detalj kod Kate Middleton? Mnogi misle da nije slučajan
Kviz o seriji "Puna kuća"
možete vi to!
Tko je rekao koju repliku? Riješite kviz o seriji "Puna kuća"
Otkriveni novi detalji uhićenja Britney Spears
opasna situacija
Isplivali novi detalji uhićenja Britney Spears, policijski izvještaj otkrio što se dogodilo
Životni usponi i padovi: Tko je psihologica čije videe obožavaju žene diljem svijeta!
nema tabu tema
Životni usponi i padovi: Tko je psihologica iz Rijeke čije videe obožavaju žene diljem svijeta?
Prije 12 godina napustila nas je Maja Petrin: Omiljena glumica preminula je u 41. godini, a iza sebe ostavila brojne nezaboravne uloge
neprežaljena
Prošlo je 12 godina od iznenadne smrti naše glumice koju je publika obožavala gledati
Veliko glazbeno slavlje Zlatka Pejakovića: kralj zabave digao publiku na noge
živa legenda i kralj zabave
Supruga Zlatka Pejakovića pojavila se na njegovoj velikoj obljetnici, poznaju se od njezine 14. godine
Velika transformacija Bridget Fonde
povukla se iz javnosti
Izgubila 45 kilograma! Nekad fatalna plavuša snimljena poslije velike transformacije
Kako zdravstveni sustav i porez na vile guraju holivudske milijunaše prema financijskom slomu 3
zvijezde na rubu
Zašto holivudski milijunaši propadaju? Ova dva razloga brišu i najveća bogatstva
Severina podijelila emotivne fotografije s 14. rođendana sina 3
''Mamina slika i prilika''
Severina podijelila fotke s rođendana sina, svi se dive koliko je već velik!
Ministarstvo vanjskih poslova Srbije objasnilo zašto ne preporučuje građanima put u Hrvatsku
DRUŠTVENE MREŽE GORE
Srbija objasnila zašto ne preporučuje putovanje u Hrvatsku osim u krajnjoj nuždi
Rat SAD-a i Izraela s Iranom - šesti dan
Ozbiljno upozorenje
Izrael najavio novu fazu rata i iznenađujuće poteze, oglasio se Iran: "Spremni smo za kopnenu invaziju"
Iranski bombarderi bili su dvije minute udaljeni od napada na američku zračnu bazu
Drama na nebu
Iranski bombarderi bili su dvije minute udaljeni od napada na američku zračnu bazu
Lepa Brena oduševila fanove prirodnim izdanjem
prirodno izdanje
Kako Lepa Brena izgleda bez šminke? Mlađi sin objavio je opuštenu fotku pjevačice
Humani papiloma virus (HPV): Kako se prenosi, koliko je opasan i je li izlječiv?
Piše liječnica
Humani papiloma virus (HPV): Kako se prenosi, koliko je opasan i je li izlječiv?
Karcinom in situ: Koje je značenje? Evo što trebate znati
Važno je znati
Karcinom in situ: Koje je značenje? Evo što trebate znati
9 stvari koje trebate učiniti prije spavanja kako biste se ujutro probudili sretniji
Nekoliko jednostavnih promjena
9 stvari koje trebate učiniti prije spavanja kako biste se ujutro probudili sretniji
Napao ga morski pas, no nitko mu ne bi vjerovao da nije imao kameru
Za dlaku!
Napao ga morski pas, no nitko mu ne bi vjerovao da nije imao kameru
Zašto treba baciti bocu vode ispod kreveta? Stjuardesa podijelila savjete o putovanju!
Zanimljivo
Zašto treba baciti bocu vode ispod kreveta? Stjuardesa podijelila savjete o putovanju!
"Znam da nisam jedina": Žena podijelila snimku muža dok se sprema za posao i ujedinila regiju
Zvuči poznato?
"Znam da nisam jedina": Žena podijelila snimku muža dok se sprema za posao i ujedinila regiju
VIDEO Muskov robot iznenadio sve svojim novim vještinama
Djeluje uvjerljivo
VIDEO Muskov robot iznenadio sve svojim novim vještinama
VIDEO Ovaj je robot dobio mač u ruke, a ono što je uslijedio ostavlja bez daha
Spretniji i od mnogih ljudi
VIDEO Ovaj je robot dobio mač u ruke, a ono što je uslijedio ostavlja bez daha
Britanska studija pokazuje da umjetna inteligencija bira nuklearnu eskalaciju u 95 posto simulacija ratnih igara
Držati podalje od "crvenog gumba"
Britanska studija pokazuje da umjetna inteligencija bira nuklearnu eskalaciju u 95 posto simulacija ratnih igara
Sudačka komisija objavila analizu četvrtfinalnih utakmica hrvatskog Kupa
Analiza četvrtfinala
Sudačka komisija presudila: Kolarić napravio dvije velike pogreške u Jadranskom derbiju
Mili Poljičak obrušio se na Krovinovića zbog poteza koji je uništio Hajduk na Rujevici
Katastrofalna odluka
Hrvatski tenisač obrušio se na Krovinovića zbog poteza koji je pokrenuo ponor Hajduka na Rujevici
Sjajna vijest za hrvatsku reprezentaciju: Zlatko Dalić sad puno lakše diše
Uoči završnice sezone
Sjajna vijest za hrvatsku reprezentaciju: Zlatko Dalić sad puno lakše diše
Kumovi: Riješio je jedan obiteljski problem, ali čeka ga još jedan mnogo ozbiljniji
KUMOVI
Kumovi: Riješio je jedan obiteljski problem, ali čeka ga još jedan mnogo ozbiljniji
U dobru i zlu: Njegova okrutnost nema granica
U DOBRU I ZLU
Njegova okrutnost nema granica
Crno more: Nada se da on nije njezin otac
CRNO MORE
Nada se da on nije njezin otac
Novi kviz općeg znanja: Za one koji znaju sve o svemu
15 pitanja
Novi kviz općeg znanja: Za one koji znaju sve o svemu
Zanimljivosti o Iranu i Perziji: Gradovi, matematika, medicina... i parfemi
Posebna zemlja
Stvari koje možda niste znali o Iranu i Perziji: Gradovi, matematika, medicina... i parfemi
Najljepša planinska cesta u Europi: 48 kilometara surove ljepote podijeljene u 36 serpentina
Alpska cesta Grossglockner
Najljepša planinska cesta u Europi: 48 kilometara surove ljepote podijeljene u 36 serpentina
Inozemni diskontni lanac otvara prvu trgovinu u Hrvatskoj. Znamo kad i gdje
Puno traže od zaposlenih
Inozemni diskontni lanac otvara prvu trgovinu u Hrvatskoj. Znamo kad i gdje
Brend premium tenisica snažno raste, ruši Adidas i Nike, ali dionice mu potunule 11 posto
Neočekivana reakcija tržišta
Brend premium tenisica snažno raste, ruši Adidas i Nike, ali dionice mu potonule 11 posto
Analitičari procjenjuju: Koliko je Europa stvarno izložena ratu u Iranu
Revizija prognoza
Analitičari procjenjuju: Koliko je Europa stvarno izložena ratu u Iranu
Sanja Musić Milanović u kaubojskim gležnjačama 2026.
Hit na ulicama
Ove gležnjače imaju visoku potpeticu, ali jako su udobne - nosi ih i Sanja Musić Milanović
Recept za pogaču sa sirom i češnjakom
Neodoljiva je
Pogača sa sirom i češnjakom: Ovaj recept omamio nas je mirisom i okusom, pa ga dijelimo s vama
Najveće greške pri orezivanju hortenzija
Razlika između vrsta
Vjerujte nam, imat ćete najbujnije hortenzije: Najveća greška pri njihovu orezivanju, evo kako je izbjeći
