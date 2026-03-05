Majčinstvo, karijera ili oboje? Poznate Hrvatice otkrivaju svoju tajnu uspjeha!

Danas se od žena očekuje sve – i da su majke, domaćice, poslovne žene i, naravno, uvijek tip-top sređene. Dok jedne uspješno koračaju tim putem, drugima ne pada na pamet živjeti pod pritiskom. Na jednom poslovnom eventu u Zagrebu našem Davoru Gariću poznate Hrvatice otkrile su tajnu svojeg uspjeha i sreće u životu.

Među fashion komadima iz proljetno-ljetne kolekcije Snježane Schillinger i Antuna Tina Brišara, uz ženstvene haljine, svoje su mjesto našla i ženska odijela.

''Osjećaš se odmah frajerski, cool si, sve može, ali ja kad nešto radim, ja sam možda malo i stroga i povičem, pa samim time imam taj “bossy around”, što bi moj muž rekao. Ali da, odijelo daje jednu sexy dimenziju, a opet si cool'', kaže Snježana.

''U odijelo ne ovako za dan, nego za večer. Ponekad stvarno može biti jako glamurozno, s jednim većim dekolteom, i moraju biti otvorene cipele, sandale na odijelo, da onda to balansiraju, da daju notu ženstvenosti'', kaže Borna Kotromanić.

A koja je tajna dobrog izgleda otkrila je Danijela Martinović.

''Mislim da je stvarno onaj osjećaj kako doživljavamo život, kako doživljavamo svaki trenutak, to prioritetno, a onda naravno da tu treba i malo discipline, ali tu sam stvarno odlikašica, to isto moram priznati.''

Sve se to događalo na poslovnom eventu koji je organizirala Miss Hrvatske 2005., Maja Cvjetković.

''Evo ima godinu dana da sam samostalna poduzetnica i zbilja je veliki izazov, potpuno drugačije. Puno je veći stres, ali i puno veći užitak.''

Kako je kombinirati majčinstvo i karijeru u tom ozbiljnom, zahtjevnom poslu?

''Moja Vita je jako puno u mom poslu, podrška mi je, i danas je tu sa mnom, tako da uživam i u majčinstvu i u poslu. Lijepo je.''

Slavne smo dame upitali kako je biti žena u poslovnom svijetu gdje još uvijek dominiraju muškarci.

''Pa dobro, to je dosta drugačije sad. Svaka žena već nešto radi, malo smo se odmaknule od nekog doba gdje je žena samo kućanica, tako da je sve bolje i bolje'', kaže Antea Kodžoman.

''Ne, daleko od toga da sam se ja s bilo čime pomirila. Ja sam sebi iskreirala najidealniju verziju života koju sam ja u svojoj glavi imala'', dodaje Borna Kotromanić.

Vijesti o ratu na Bliskom istoku i njegovu utjecaju na cijeli svijet prate i domaće zvijezde.

''Ja zaista živim svojih pet minuta, ne zato što sam ljubitelj rata, nego zato što smatram da je puno toga u svijetu krenulo u jednom jako lošem smjeru i da polako sad vraćamo kurs na bolju stranu. A to, nažalost, ne možemo uvijek postići mirnim putem, iz fotelje ili samo razgovorima. Vrijeme nam je to pokazalo, povijest, životno iskustvo. Nekad moramo voditi ratove da bismo imali kvalitetniji mir'', govori Borna.

''Je, jako me zabrinjava. Stalno mi je to, iskreno, u podsvijesti. Ja ne mogu reći da sam netko tko je toliko jako doživio rat, iako sam tad bila dijete, ali sam bila u Zagrebu i nisam ga doživjela kao neka područja Hrvatske. Ali svejedno, kada čujem avione, evo maloprije smo ih čuli, čim čujem avion, bilo kakav, već mi nije svejedno'', ispričala je Snježana.

Bi li svijet bio bolje mjesto da njime vladaju žene?

''Ne, ova planeta kao takva je planeta kontrasta. Ja mislim da žena treba vladati u svom domu, a muškarci na nekim drugim pozornicama'', misli Borna.

Neka svaka pozornica bude posuta cvijećem i neka zavladaju sreća i ljubav.

