Jeste li primijetili ovaj detalj kod Kate Middleton? Mnogi misle da nije slučajan

Tijekom posljednjeg turbulentnog razdoblja, mnogi su primijetili veliku promjenu u garderobi Kate Middleton.

Nakon uhićenja Andrewa Mountbatten-Windsora, strica njezinog supruga princa Williama, Kate Middleton očito je ponovno promijenila pristup svojoj garderobi.

Umjesto predstavljanja novih modnih komada, Kate je na posljednjim javnim pojavljivanjima odlučila ponovno nositi već viđene odjevne kombinacije, čime je, prema modnim stručnjacima, poslala jasnu poruku stabilnosti i odgovornosti.

Kate Middleton - 8 Foto: Profimedia

Kate Middleton - 6 Foto: Profimedia

Kate Middleton - 5 Foto: Profimedia

Od 19. veljače, kada je Andrew Mountbatten-Windsor na svoj rođendan uhićen pod sumnjom za zloupotrebu javnih dužnosti, Kate je na četiri javna događanja nosila odjeću koju je već ranije predstavila u javnosti, neke komade čak i prije nekoliko godina.

"Ponovno nošenje odjeće suptilno komunicira postojanost i poniznost. U trenucima kada je javna osjetljivost povećana, najjača stilska poruka često je upravo suzdržanost", objasnila je modna stilistica Lisa Talbot, dodavši kako u trenucima kada je kraljevska obitelj pod povećalom javnosti, moda prestaje biti samo pitanje stila i postaje način komunikacije s javnošću.

Kate Middleton - 1 Foto: Profimedia

Kate Middleton - 2 Foto: Profimedia

Prvo pojavljivanje nakon uhićenja dogodilo se na ragbijaškoj utakmici Engleska – Irska u sklopu Six Nationsa, gdje se Kate pojavila u ulozi pokroviteljice Engleskog ragbijaškog saveza, noseći kobaltno plavi kaput Alexander McQueen, koji je već nosila na Božić 2023., a ponovno i krajem 2025. godine.

Kate Middleton - 4 Foto: Profimedia

Kate Middleton - 3 Foto: Afp

Već sljedeće večeri Kate i princ William pojavili su se zajedno na dodjeli nagrada BAFTA 2026. u londonskom Royal Festival Hallu. Njihov zajednički dolazak mnogi su protumačili kao poruku da kraljevska obitelj nastavlja s dužnostima unatoč izazovima, a buduća britanska kraljica je tom prilikom iznenadila modnu javnost kada je ponovno odjenula Guccijevu haljinu iz 2019. godine.

Kate Middleton i princ William Foto: Afp

Princ William i Kate Middleton - 3 Foto: Profimedia

Princ William i Kate Middleton - 1 Foto: Profimedia

Nekoliko dana kasnije Kate je ponovno posegnula za već viđenom kombinacijom tijekom posjeta velškoj zajednici uoči Dana svetog Davida.

Nosila je bordo kaput Alexander McQueen i kožne čizme Gianvito Rossi, koje je već ranije odjenula tijekom državnog posjeta Katara 2024. Kombinaciju je upotpunila bluzom s mašnom brenda ME+EM i plisiranom midi suknjom.

Kate Middleton - 2 Foto: Profimedia

Kate Middleton - 3 Foto: Profimedia

Kate Middleton Foto: Profimedia

Kate se zatim pojavila i u dirljivom videu objavljenom na Instagramu, snimljenom u Frogmore Houseu, gdje je s princem Williamom obilježila Dan svetog Davida. Par je u videu govorio na velškom jeziku i nosio narcise, simbol Walesa.

Princeza je i tada odabrala već poznatu kombinaciju – crvenu haljinu s uzorkom pseće šape dizajnerice Alessandre Rich, koju je prvi put nosila 2021. godine.

Kate Middleton i princ William - 1 Foto: Instagram

Kate Middleton i princ William - 2 Foto: Instagram

Ponovno nošenje garderobe tako je postalo dio promišljene strategije javnog nastupa princeze od Walesa. U razdoblju kada je kraljevska obitelj pod povećanom pažnjom javnosti, Kate očito želi da fokus ostane na njezinom radu i ulozi, a ne na novim modnim izdanjima.

Takav pristup dodatno učvršćuje njezin imidž kao jedne od najpromišljenijih i najutjecajnijih članica britanske kraljevske obitelji, koja i kroz modu pažljivo komunicira poruke javnosti.

Tijekom jednog posjeta odbila je dati autogram obožavatelju. Zašto to inače ne radi, otkrijte OVDJE.

Kada dođe na prijestolje, William bi mogao promijeniti pristup Kateinim roditeljima. Više o tome pročitajte OVDJE.

