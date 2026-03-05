Upoznajte Dominiku, majku petero djece u pohodu na duhovnu glazbenu scenu!

U našoj sljedećoj priči upoznat ćemo vas s Dominikom Merćep, majkom petero djece koja strpljivo gradi karijeru na domaćoj sceni duhovne glazbe, a tek su joj 33. Svestrana harmonikašica našeg je Gordana Vasilja ugostila u splitskom domu.

Note teku venama sedmeročlane obitelji Merćep, čiji je splitski dom svakodnevno ispunjen pjesmom.

''Mi smo otvoreni životu, baš smo se stvarno prepustili Gospodinu, našem Kralju, i da on to nekako sve vodi, ne bojimo se. Danas ti svijet nameće strah od financija, strah od svakog novog dana, ali kad stavite našeg Kralja na prvo mjesto, onda sve dođe. On sve posloži, nikad nas nije ostavio, od financija do svega. Ja bih čak rekla da sad kad imamo petero djece najbolje živimo.''

A 33-godišnja Dominika je na svojem glazbenom putu još od malih nogu.

''Moja prijateljica, zapravo susjeda, svirala je harmoniku i meni je to onako bilo fascinantno. Roditelji su mislili da će me proći, prije toga sam trenirala neke sportove pa nisu mislili da će to potrajati. I ništa, upisala sam Glazbenu školu Josipa Hatzea i trebala sam se opredijeliti za srednju, ali došao je pubertet i odustala sam. Ja bih rekla da sam se harmonici vratila kad sam upoznala muža, to je fascinantno, i on je harmonikaš.''

Harmonika joj je, kaže, donijela i ljubav života – supruga Božu, inače poznatog splitskog harmonikaša i člana grupe Romanca.

''U srednjoj školi sam snimala neki skeč baš s harmonikom i onda je on to vidio i eto, javio se preko Facebooka i od tada smo nerazdvojni. Od tog prvog dana smo doslovno nerazdvojni.''

Suprugu je rekla – ako ikad bude ponovno svirala harmoniku, to će biti Bogu na slavu, što se i dogodilo ulaskom u zajednicu ''Sveti Ivan od Križa''.

''I svirali smo u Nadzemlju i ja sam rekla: ‘Bože, je li ti mene želiš ovdje s harmonikom? Je li stvarno želiš harmoniku koje baš i nema u duhovnoj glazbi?’ I molila sam devetnicu za tu nakanu i uglavnom don Mirko Šakić mi je iz zezancije na jednu duhovnu pjesmu ubacio 10 eura u harmoniku. Njegova ludost je meni bila odgovor da je to moj poziv.''

A u fokus javnosti došla je nakon nedavne objave pjesme „Kraljeva princeza“, za koju je sama napisala tekst.

''To je baš čudesno. Ja sam magistar javne uprave i taj hrvatski jezik, to pisanje mi nikad nije išlo, uvijek sam se ja tu nekako švercala uz pomaganje drugih, tako da ne mogu reći da je to moje djelo, rekla bih da je to nadahnuće od Gospodina. Jednu večer kad sam radila bočicu kćerkici, taj tekst je doslovno izletio iz mene.''

Uvijek nasmijana Dominika ne može, kaže, zamisliti dan bez ružičaste boje, koja, među ostalim, krasi i njezin dom, ali i automobil.

''Onaj tko mene poznaje zna da ja od malih nogu obožavam tu boju. Nekako stvarno gledam svijet kroz ružičastu boju, meni je sve u životu rozo (smijeh). To je baš dio mene i ne mogu se zamisliti bez nekog rozog detalja, barem ruž mora biti roz.''

Ova neumorna Splićanka dokaz je da se karijera može graditi i uz petero djece.

''Baš je veselo od jutra do sutra, nema stajanja. Naravno, ima teških dana gdje stojiš i teško ti je, jer su male razlike u njihovim godinama pa stvarno zna biti uzbudljivo i izazovno, ali baš su najveći blagoslov.''

Njezin najveći san je jednog dana nastupiti na duhovnom spektaklu ''Progledaj srcem''. S obzirom na Dominikin optimizam i zaraznu energiju, u to ni najmanje ne sumnjamo.

