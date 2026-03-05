Naša influencerica koja se nedavno preselila u Dubai promijenila planove: "Nismo mogli riskirati"

Ema Luketin otkrila je da se s dečkom Dušanom Petrovićem vratila iz Dubaija nakon eskalacije sukoba na Bliskom istoku.

Hrvatska influencerica Ema Luketin otkrila je da se zajedno s dečkom, srpskim fotografom Dušanom Petrovićem, ipak vratila iz Dubaija nakon eskalacije sukoba na Bliskom istoku i neizvjesne situacije s letovima u regiji.

Na Instagramu je podijelila kako je prvotno plan bio da Dušan 2. ožujka otputuje u Beograd na tjedan dana zbog posla, dok je ona planirala ugostiti prijateljice koje su joj trebale doći u Dubai na tzv. girls trip. Međutim, planovi su se promijenili u samo jednom danu.

Ema Luketin - 2 Foto: Instagram Screenshot

Ema Luketin - 1 Foto: Instagram Screenshot

"Nismo mogli riskirati da Dušan ode jer potencijalno se ne može vratiti meni u Dubai, tako da sam i ja kupila kartu za njegov let kako se ne bi odvajali", napisala je Ema uz fotografiju s aerodroma.

Podsjetimo, Luketin i Petrović nedavno su se preselili u Dubai zbog novih poslovnih prilika i želje za promjenom, no ubrzo su se našli usred napetosti na Bliskom istoku koje su izazvale zabrinutost među njihovim pratiteljima. Par se tada javio iz Dubaija kako bi smirio obožavatelje i objasnio kakva je situacija u gradu.

Ema Luketin i Dušan Petrović - 4 Foto: Instagram

Ema Luketin i Dušan Petrović - 2 Foto: Instagram

Ema Luketin i Dušan Petrović - 6 Foto: Instagram

"Dobro smo, na sigurnom smo i nadam se da će tako i ostati. Čekamo da vidimo kako će se situacija dalje razvijati", poručio je Petrović putem društvenih mreža, dodajući da su mnoge informacije koje kruže internetom preuveličane ili netočne.

Ema je tada također naglasila kako ljudi u Dubaiju ne djeluju u panici te upozorila da internetom kruži mnogo lažnih ili AI generiranih snimki koje dodatno potiču strah. Iako su u početku ostali mirni i pratili razvoj situacije, neizvjesnost oko letova i sigurnosne situacije natjerala ih je na promjenu planova. Umjesto privremenog razdvajanja, odlučili su zajedno napustiti Dubai i vratiti se u regiju.

Ema Luketin Foto: Instagram

Ema Luketin i Dušan Petrović - 5 Foto: Instagram

Njihova odluka pokazuje koliko se brzo planovi mogu promijeniti u nepredvidivim okolnostima, pogotovo kada su u pitanju međunarodna putovanja u vrijeme sigurnosnih napetosti. Hoće li se par uskoro vratiti u Dubai ili će zasad ostati u Europi, Ema zasad nije otkrila, no jasno je dala do znanja da im je u ovom trenutku najvažnije da ostanu zajedno.

Par je zajedno gotovo četiri godine, o čemu više pročitajte OVDJE.

