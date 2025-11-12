Iva Šarić pokazala struk iz snova u glamuroznom selfiju pred ogledalom

Selfie pred ogledalom Ive Šarić odmah je privukao pozornost njezinih obožavatelja.

U jednom kadru sve je bilo jasno – Iva Šarić Petković, supruga našeg nogometaša Brune Petkovića, pokazala je zašto je mnogi smatraju jednom od najbolje odjevenih žena domaće scene.

Naime, na Instagramu se pohvalila fotkom u crnoj haljini s čipkastim detaljima i profinjenim sjajem, kojom je istaknula svoju besprijekornu figuru i nenametljivu eleganciju.

Iva Šarić Petković Foto: Instagram

Visoki prorez i uski kroj dodatno su naglasili ženstvenost, a jednostavna frizura i suptilan make-up samo su pojačali dojam.

Nedavno smo pisali o rijetkoj obiteljskoj fotki Brune i Ive sa sinom Andrianom. Više detalja pročitajte OVDJE.

Bruno Petković i Iva Šarić - 2 Foto: Iva Šarić Petković/Instagram

