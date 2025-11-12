Iva Šarić pokazala struk iz snova u glamuroznom selfiju pred ogledalom

Selfie pred ogledalom Ive Šarić odmah je privukao pozornost njezinih obožavatelja.
U jednom kadru sve je bilo jasno – Iva Šarić Petković, supruga našeg nogometaša Brune Petkovića, pokazala je zašto je mnogi smatraju jednom od najbolje odjevenih žena domaće scene.3 vijesti o kojima se priča sinčić gabrijel Isti tata! Chef Vukadin na snimanje MasterChefa doveo najslađeg gosta "Snovi" Poslušajte pjesmu devetogodišnjeg Marina s kojom se Hrvatska vraća na važno natjecanje! tužna vijest Preminula glumačka legenda koju pamtimo po kultnoj ulozi iz 80-ih godina
Naime, na Instagramu se pohvalila fotkom u crnoj haljini s čipkastim detaljima i profinjenim sjajem, kojom je istaknula svoju besprijekornu figuru i nenametljivu eleganciju.
Iva Šarić Petković Foto: Instagram
Pogledaji ovo Celebrity Simona Mijoković potvrdila da je postala baka, njezina kći rodila je s 18 godina: ''Gabriela je otišla od nas''
Visoki prorez i uski kroj dodatno su naglasili ženstvenost, a jednostavna frizura i suptilan make-up samo su pojačali dojam.
Galerija 18 18 18 18 18
Pogledaji ovo Celebrity Tiha patnja žena: Po isklesanom torzu glumca teško ćete pogoditi koliko ima godina!
Iva Šarić Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Iva Šarić Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Nedavno smo pisali o rijetkoj obiteljskoj fotki Brune i Ive sa sinom Andrianom. Više detalja pročitajte OVDJE.
Bruno Petković i Iva Šarić - 2 Foto: Iva Šarić Petković/Instagram
1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Slažete li se da je izdanje u maloj crnoj haljini jedno od najboljih naše influencerice?
1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Stipe Drviš i fatalna brineta pohvalili se novom životnom avanturom!
Pogledaji ovo Celebrity Ljupka Gojić Mikić i naš proslavljeni nogometaš objavili veliku vijest: ''Još malo...''