Ovu slavnu plavušu ljubio je najpoželjniji neženja prije braka koji je završio tragedijom

Posljednjih tjedana društvene mreže ne prestaju komentirati seriju "American Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette", koju je producirao Ryan Murphy, a u čijem fokusu je jedna od najpoznatijih i najtužnijih ljubavnih priča američke moderne povijesti — ona između Johna F. Kennedyja ml. i Carolyn Bessette.

Međutim, mnogi ne znaju da je sin tragično preminulog američkog predsjednika ljubio još jednu slavnu plavušu koja je tih godina često bila na naslovnicama medija.

Glumica Daryl Hannah obilježila je osamdesete i devedesete nizom kultnih filmskih uloga, a njezin privatni život često je bio jednako zanimljiv kao i karijera. Danas je mnogi pamte kao plavokosu sirenu iz filma "Splash" ili kao opasnu ratnicu iz Tarantinova "Kill Billa", ali njezin put do uspjeha bio je puno složeniji.

Rođena je 3. prosinca 1960. u Chicagu. Njezini roditelji su se razveli dok je bila mala, a odrasla je u Illinoisu s braćom i sestrama. Kao dijete bila je izuzetno sramežljiva i povučena, a imala je i problema u školi. Kasnije joj je dijagnosticiran autizam, zbog čega su liječnici čak predlagali institucionalizaciju, no njezina majka odlučila je potražiti drugačije rješenje i odvela je neko vrijeme na Jamajku kako bi joj promjena okruženja pomogla.

Filmovi su joj odmalena bili bijeg od stvarnosti, dijelom i zato što je patila od nesanice. Upravo je ta ljubav prema kinu postupno probudila interes za glumu.

Na filmu je debitirala sa samo 17 godina u hororu "The Fury" (1978). Uslijedile su manje uloge, no pravi proboj dogodio se početkom 80-ih. Godine 1982. glumila je replikanticu Pris u kultnom znanstveno-fantastičnom filmu "Blade Runner" Ridleyja Scotta, gdje je izvela i vlastite gimnastičke akrobacije.

Dvije godine kasnije postala je globalna zvijezda zahvaljujući romantičnoj komediji "Splash", u kojoj je uz Toma Hanksa utjelovila sirenu koja se zaljubljuje u čovjeka. Film je bio veliki hit i donio joj Saturn nagradu za najbolju glumicu.

Uslijedile su brojne uspješne uloge u više od stotinu filmova i televizijskih projekata, među kojima su "Roxanne", "Wall Street", "Steel Magnolias" te "Kill Bill: Volume 1 i 2".

Iako je bila jedna od najvećih holivudskih zvijezda 80-ih, Hannah se kasnije sve rjeđe pojavljivala u velikim projektima. Jedan od razloga bio je njezin aktivizam i život izvan Hollywooda, ali i tvrdnje da joj je producent Harvey Weinstein sabotirao karijeru nakon što je odbila njegova udvaranja tijekom rada na filmu Kill Bill.

Osim toga, sve se više posvetila ekološkom aktivizmu, snimanju dokumentaraca i životu izvan glamuroznog filmskog svijeta.

Jedan od najpoznatijih dijelova njezina privatnog života bila je romansa s Johnom F. Kennedyjem ml., kojeg je upoznala početkom 80-ih tijekom odmora na karipskom otoku St. Martin, a kasnije su obnovili kontakt na obiteljskom vjenčanju 1988. godine.

Njihova veza trajala je više od pet godina, često uz prekide i pomirenja, a mediji su ih redovito pratili i nagađali o mogućem vjenčanju.

Iako su mnogi smatrali da su savršen par – politički princ Amerike i holivudska zvijezda – njihova veza završila je 1994. godine. Kennedy se kasnije oženio Bessette, s kojom je tragično poginuo u avionskoj nesreći 1999. godine.

Prije veze s Kennedyjem, Hannah je bila u dugogodišnjoj vezi s glazbenikom Jacksonom Browneom, s kojim je bila od 1983. do 1992. godine. Svoj sretan kraj pronašla je s legendarnim kanadskim glazbenikom Neilom Youngom, za kojeg se udala 2018. godine poslije četiri godine veze.

Daryl Hannah danas je poznata jednako po aktivizmu kao i po glumi. Dugogodišnja je ekološka aktivistica, vegetarijanka još od djetinjstva i zagovornica održivog načina života. Godinama vodi i vlastiti video blog o održivosti, sudjeluje u kampanjama za zaštitu okoliša te je čak bila i uhićena tijekom prosvjeda protiv rušenja urbanog poljoprivrednog zemljišta u Los Angelesu.

I dalje povremeno glumi i režira, ali danas živi znatno mirnije – uglavnom izvan Hollywooda, posvećena aktivizmu, umjetnosti i životu sa suprugom Neilom Youngom.

Daryl Hannah možda više nije svakodnevno na filmskim plakatima, ali njezina karijera ostaje impresivna. Od sramežljive djevojčice koja je tražila utočište u filmovima postala je jedna od najprepoznatljivijih glumica svoje generacije – i žena koja je odlučila živjeti po vlastitim pravilima.

