Ana Uršula Najev koncertnu turneju posvetila je velikim hrvatskim divama: ''Dobila sam tu potrebu i želju''

Glumica Ana Uršula Najev publici je poznata kao Luca iz serije Kumovi, no iza kamera krije se jedna vrlo emotivna Dalmatinka. Koliko joj nedostaje rodni Split, zašto kaže da se zaljubljuje svaki dan te kome je posvetila koncertnu turneju – saznao je naš Marko Štefanac.

Iako je danas publika najviše prepoznaje kao Lucu iz serije Kumovi, glumica Ana Uršula Najev i dalje u srcu nosi svoj rodni Split - grad od kojeg se, kaže, nikada ne može potpuno odvojiti.

''Kad navikneš na jedan zrak cijeli život, svaka promjena utječe na organizam. Kad navikneš tako svaki dan piti kavu na suncu, gledati more, malo to i razmazi čovjeka'', priznala nam je Ana.

Iako danas živi i radi u Zagrebu, priznaje da joj dalmatinski način života često nedostaje.

''Naravno moji ljudi dolje i ti neki običaji, zajednički ručkovi kod bake, tako. Neki ipak osjećaj zajedništva'', govori.

A upravo je djetinjstvo bilo vrijeme bezbrižnosti koje danas posebno cijeni.

''Fali mi to vrijeme kad nismo zaključavali ni kuće ni auta.Mislim da su ljudi bili puno više orijentirani ka zajednici, ka nekom osjećaju topline, zajedništva, prijateljstva, druženja i tako. Malo me rastužuje ova otuđenost koja raste, pogotovo među mladim generacijama', priča Ana.

Osim glumi, posljednjih se mjeseci posvetila i glazbi. Trenutačno je na koncertnoj turneji posvećenoj velikim hrvatskim glazbenim divama poput Tereze Kesovije, Josipe Lisac, Meri Cetinić i drugih.

''Nažalost nekako imamo tendenciju uvijek dati nekome na važnosti kad ga više nema, a nekako sam baš dobila potrebu i želju dati na važnosti onima koji su još tu. Tokom tog procesa dok smo radili na tom programu, nažalost, i napustila nas je Gabi Novak, prije nje i Matija, a oni su također imali vrlo važnu ulogu nekako i u mom unutarnjem pa i u profesionalnom svijetu'', priča.

A kada govori o životu izvan pozornice i kamera, ova simpatična Dalmatinka otkriva što za nju znači zaljubljivati se svaki dan.

''Evo, to znači da sad slušam upravo ovu ptičicu i onda ona odgovara. Zaljubim se u nečiji pogled na putu, u nečiju lijepu gestu, u nečiji dobar dan. Male stvari me vesele i u male stvari se zaljubim'', kaže.

Ana priznaje da je romantična, a romantiku vidi na nešto drugačiji način.

''Volim romantiku kroz male, svakodnevne stvari, kroz male znakove pažnje i mislim da se upravo u tim sitnicama način na koji se budiš s nekim, način na koji se javiš nekome na telefon, način na koji si tu za nekoga ili neko drugi za tebe, način na koji si pomažate međusobno, način na koji si tolerirate i neke teže situacije'', priča.

A otkrila nam je i što joj je u životu važnije - ljubav ili karijera?

''Ako se treba birati između to dvoje, mislim da onda je kvarno i jedno i drugo. Ljubav ne zahtijeva nikad da se bira između nje i nečeg drugog. Ljubav je dobrostiva, ljubav ne zavidi, ne hvasta se, ima predivna poslanica Korinćanima i zbilja vjerujem u to'', rekla nam je.

No u današnjem svijetu koji se brzo mijenja, najviše je brine ono što se događa među ljudima.

''Pa bojim se najviše da će nestat ljubavi, da će nestat upravo te empatije. Nekako, mislim da je trebalo doći do tog jednog, do jedne amplitude što se tiče i ružnih stvari, Bože me oprosti, ratova i AI-a i svega nečeg tako čudnog i malo strašnog da bi se to sve moglo vratit malo na tvorničke postavke'', zaključila je Ana.

