Sjećate se hrvatske Megan Fox? Uz našeg glazbenika zablistala je u sasvim novoj ulozi!

S pjesmom "U snu te volim" Filip Hozjak ove godine stiže na Zagrebački festival, a publiku je sada počastio videospotom u kojem se pojavljuje i Deniss Grgić.

Filip Hozjak objavio je videospot za novu pjesmu "U snu te volim" s kojom se ove godine predstavlja na Zagrebačkom festivalu, a glavnu je ulogu podijelio s Deniss Grgić, akademskom slikaricom i bivšom sudionicom showa "Ples sa zvijezdama" Nove TV, koju mnogi nazivaju i hrvatskom Megan Fox.

Pjesma "U snu te volim" govori o nesretnoj ljubavi, ali nije ni spora ni klasično tužna - nosi moderniji, energičniji pop izraz. Glazbu, aranžman i produkciju potpisuje Miro Buljan, dok je autorica stihova Sonja Buljan.

Filip Hozjak, Deniss Grgić Foto: PR

"Postalo je neko nepisano pravilo da ja pjevam uvijek o nesretnim ljubavima pa je tako i ovogodišnjom pjesmom za Zagrebački festival", u šali poručuje Filip i dodaje:

"Što se tiče samog zvuka, malo je drugačiji od klasičnog popa i moram priznati da je opet Miro Buljan napravio fantastičan posao!"

Spot koji prati pjesmu režirao je Marko Kiš, koji je ujedno radio i kao direktor fotografije te montažer. Vizualni identitet spota dodatno su oblikovali gaffer Mirsad Mahmutović i scenografkinja Viktoria Jurina, dok je za kolor korekciju i finalni vizualni ugođaj zaslužan Karlo Kiš. Isti tim stoji i iza spota "Andromeda" grupe Lelek koja će Hrvatsku ove godine predstaviti na Eurosongu. Spot je dodatno privukao pažnju jer u njemu glumi i Deniss Grgić.

"Kad je vidjela spot, supruga mi je kroz šalu rekla da imam najbolji posao na svijetu", kaže Filip, ali dodaje kako je u njegovom poslu profesionalnost uvijek ključna.

Deniss Grgić Foto: PR

Prisjetio se svojih uloga na kazališnim daskama, primjerice kada je kao novi član ansambla Komedije morao zavesti Sandru Bagarić kao grof Tassil u Grofici Marici.

"To je bila prava mjera opuštenosti i profesionalnosti, baš kao i na snimanju ovog spota, a posebno sam zahvalan Deniss što je uskočila u ulogu i sjajno ju iznijela", ističe pjevač.

Filip Hozjak, Deniss Grgić Foto: PR

"Imam privilegiju stvarati glazbene priče na ne nekoliko polja: kao solist Kazališta Komedija te kao član sastava 4 Tenora. Prije dvije godine počeo sam graditi i svoju solo priču. Iako korijene i inspiraciju i dalje vučem iz prva dva glazbena svijeta, u solo vodama gradim nešto što osobno osjećam i što me najiskrenije predstavlja”, kaže Hozjak koji jedva čeka nastup na Zagrebačkom festivalu 17. travnja.

Filip Hozjak, Deniss Grgić Foto: PR

Osim Festivala, pred njim su i dva velika koncerta s popularnim sastavom 4 Tenora u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog 14. i 15. travnja. Prvi koncert već je rasprodan, dok se i za drugi traži karta više.

Novim singlom i spotom nastavlja graditi svoj prepoznatljiv glazbeni put između emocije, modernog pop zvuka i snažne vizualne priče. Pjevač poziva sve da u njima uživaju na YouTubeu i glazbenim streaming servisima.

