Aca Lukas najavio spektakl u zagrebačkoj Areni, poznat je i datum!

Srpski glazbenik se u zagrebačku Arenu vraća nakon skoro 4 godine.
Jedno od najvećih imena regionalne glazbene scene, Aca Lukas, u subotu, 3. listopada održat će veliki samostalni koncert u Areni Zagreb. Riječ je o jednom od najpopularnijih izvođača pop-folk glazbe na Balkanu, poznatom po energičnim koncertima i brojnim hitovima koji već desetljećima osvajaju publiku diljem regije.
Na repertoaru će se naći pjesme koje su obilježile različite faze njegove karijere – među njima i veliki hitovi poput ''Voliš li me'', ''Lična karta'', ''Kafana na Balkanu'', ''Pesma od bola'' kao i koncertni favoriti ''By Pass'' i „Omaklo mi se“. Publika će imati priliku čuti i popularne duete poput ''Daleko si'', koju je snimio s Ivanom Selakov, te ''Sad i zauvek'' s Draganom Mirković.
Aca Lukas Foto: Pr/Edge
Pogledaji ovo
Njegovi koncerti odavno su nadrasli okvir klasičnog glazbenog nastupa. Riječ je o događajima koji spajaju snažan zvuk, bogat repertoar i neposredan kontakt s publikom. Upravo ta kombinacija emocije, energije i autentične scenske prisutnosti učinila ga je jednim od najtraženijih koncertnih izvođača u regiji.
Aca Lukas Foto: Pr/Edge
Pogledaji ovo
Aca Lukas, rođen kao Aleksandar Vuksanović 3. studenoga 1968. godine u Beogradu, glazbenu karijeru započeo je početkom devedesetih nastupajući po beogradskim klubovima. Umjetničko ime preuzeo je prema popularnom splavu na kojem je često nastupao, a ubrzo je izgradio prepoznatljiv stil koji spaja elemente pop-folka, rocka i tradicionalne balkanske glazbe.
Prvi veći uspjeh ostvario je sredinom devedesetih godina, nakon čega njegova karijera bilježi kontinuirani uspon. Tijekom više od tri desetljeća rada objavio je brojne albume i hitove koji su postali dio kolektivne glazbene memorije regije. Njegove pjesme često tematiziraju ljubav, gubitak, životne izazove i noćni život, a snažna interpretacija i izražena emocija učvrstile su njegov status jednog od najutjecajnijih izvođača suvremene regionalne scene.
Aca Lukas Foto: PR
Koncert u Areni Zagreb najavljuje se kao jedan od najvećih glazbenih događaja jeseni 2027. godine, a publiku očekuje večer ispunjena emocijama, poznatim pjesmama i atmosferom kakvu na svojim nastupima može stvoriti samo Aca Lukas. Ulaznice su u prodaji na Eventim.hr.
Pogledaji ovu galeriju
Pogledaji ovu galeriju
Pogledaji ovo