Sjećate se Fufeta iz serije Lud, zbunjen, normalan? Nećete vjerovati čime se danas bavi!

Branko Janković, koji je poznat kao Fufe iz serije "Lud, zbunjen, normalan", danas vodi uspješan biznis s kozama, a još se bavi i glumom.

Srpski glumac Branko Janković hrvatskoj publici najpoznatiji je kao Fufe iz humoristične serije "Lud, zbunjen, normalan", a mnoge će iznenaditi ono čime se danas bavi.

Naime, Branko je, uz glumačku profesiju, odabrao voditi uspješan biznis s kozama.

Branko se bavi uzgojem koza te proizvodnjom mliječnih proizvoda u svojem rodnom selu Gunjavci, a obrt je maštovito nazvao Koza Nostra.

S Brankom na selu živi i njegova obitelj, odnosno supruga i njihovo troje djece.

Uz farmu, glumac ima i mljekaru, asortiman od 20 proizvoda (uključujući i kremu za lice s kozjim mlijekom), dvije maloprodajne trgovine u Beogradu, webshop, a otvorio je i restoran.

"Mene je Bog pogledao što se tiče koza i cijele priče jer se time zapravo nitko ozbiljno nije bavio", ispričao je prošle godine u jednom intervjuu.

''Ubrzan način života, otuđenost od prirode, konzumacija brze i prerađene hrane, sve je to utjecalo na velik interes i potražnju za prirodnom i zdravom hranom. Nitko se nije ozbiljno bavio uzgojem koza, a još manje potencijalom, kvalitetom i preradom kozjeg mlijeka. Tu su i prirodna bogatstva sela Gunjaci, raznolikost bilja i kvaliteta planinske vode. To omogućuje idealan proizvod. Povezali smo se s velikim brojem malih domaćinstava s kojima odlično surađujemo. Neki od njih zaposleni su u našoj mljekari, a od nekih od njih otkupljujemo mlijeko. To je jedan od načina da se pomogne ljudima koji se bave stočarstvom na ovim prostorima'', rekao je glumac lani za Novosti.

Počeo je s tek 30 koza, a danas ih ima 1800.

"Davao je jednom intervju i rekao - ovdje će biti 5000 koza. I ja stojim sa strane i kažem: 'Branko, što ti maštaš, znaš li ti što je 5000 koza?' Ali, eto, ove godine imat ćemo 1800. Tako da, što kaže, ostvarit će se", kazala je glumčeva supruga za srpske medije.

Branko se uz novi biznis i dalje bavi glumom, a jednu od posljednjih uloga ostvario je u komediji "Divljaci".

Podsjetimo, regiju je prije nekoliko tjedana uzdrmala vijest da je Damir iz serije, odnosno glumac Moamer Kasumović, optužen za pedofiliju. Više pročitajte OVDJE.

Kako danas izgleda Faruk iz serije i tko mu je supruga, pogledajte OVDJE.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Otac Blanke Vlašić komentirao je otvoreni brak kćeri i belgijskog novinara, ovo je njegovo mišljenje

1/48 >> Pogledaji ovu galeriju +43 Celebrity Pogledajte kako je izgledalo vjenčanje Petre i Joce u ''U dobru i zlu'', donosimo veliku fotogaleriju!

Pogledaji ovo Nekad i sad Izetovoj Bubi život je obilježila strašna tragedija od koje se nikad nije oporavila, a danas izgleda potpuno drugačije nego u seriji

Pogledaji ovo Celebrity Tko je glumac omiljen u regiji o kojem zbog gnjusnih optužbi ovih dana svi pišu?