Velika vijest u obitelji naše plesačice: Nježne fotografije oduševile su pratitelje!

Influencerica Paula Tonković razveselila je pratitelje na društvenim mrežama objavom fotografija s posebne obiteljske proslave.

Influencerica i poduzetnica Paula Tonković na društvenim je mrežama podijelila dirljive fotografije s posebnog obiteljskog dana – prvog rođendana svog sina Jadrana.

Na fotografijama koje je objavila vidi se vesela obiteljska atmosfera, a Paula i njezin partner pozirali su nasmijani dok u naručju drže malog slavljenika. Proslava je bila uređena u nježnim plavo-bijelim tonovima, s balonima i dekoracijama koje su dodatno naglasile svečani ugođaj.

Mali Jadran bio je glavna zvijezda proslave. Odjeven u svijetlu košulju i traperice, znatiželjno je gledao prema objektivu dok su ga roditelji ponosno držali u naručju.

Pogledaji ovo Celebrity Španjolka u koju se transformirao mladi pjevač u našem showu reagirala na njegov pobjednički nastup!

Prvi rođendan za mnoge roditelje predstavlja poseban i emotivan trenutak, a Paula je očito željela taj važan dan podijeliti sa svojim pratiteljima.

Krštenje sina Paule Tonković - 2 Foto: Paula Tonković/Instagram

''Veliki prvi!'', napisala je uz fotografije.

Fotografije su ubrzo privukle brojne reakcije i čestitke, a pratitelji su malenom Jadranu poželjeli puno zdravlja, sreće i bezbrižnog djetinjstva.

Slavlje je proteklo u toplom obiteljskom okruženju, uz puno osmijeha, ljubavi i nezaboravnih trenutaka koji će zasigurno ostati lijepa uspomena za cijelu obitelj.

Krštenje sina Paule Tonković - 3 Foto: Paula Tonković/Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Mlada reperica otkrila loše vijesti o borbi s bolešću: "Situacija je teška..."

Paula će uskoro postati i teta, njena sestra Petra Jeričević, koja je također plesačica, uskoro će roditi i svoje prvo dijete.

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Nova poruka Kate Middleton objavljena na društvenim mrežama odjeknula internetom

1/6 >> Pogledaji ovu galeriju +1 Celebrity Zablistala u prvoj emisiji: Nova članica žirija u našem omiljenom showu odmah je privukla sve poglede!

Pogledaji ovo Celebrity Poslušajte kako Aleksandra Prijović pjeva veliki Vannin hit, naša pjevačica prepustila joj je mikrofon!