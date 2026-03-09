Velika vijest u obitelji naše plesačice: Nježne fotografije oduševile su pratitelje!

Influencerica Paula Tonković razveselila je pratitelje na društvenim mrežama objavom fotografija s posebne obiteljske proslave.
Influencerica i poduzetnica Paula Tonković na društvenim je mrežama podijelila dirljive fotografije s posebnog obiteljskog dana – prvog rođendana svog sina Jadrana.
Na fotografijama koje je objavila vidi se vesela obiteljska atmosfera, a Paula i njezin partner pozirali su nasmijani dok u naručju drže malog slavljenika. Proslava je bila uređena u nježnim plavo-bijelim tonovima, s balonima i dekoracijama koje su dodatno naglasile svečani ugođaj.
Mali Jadran bio je glavna zvijezda proslave. Odjeven u svijetlu košulju i traperice, znatiželjno je gledao prema objektivu dok su ga roditelji ponosno držali u naručju.
Prvi rođendan za mnoge roditelje predstavlja poseban i emotivan trenutak, a Paula je očito željela taj važan dan podijeliti sa svojim pratiteljima.
Krštenje sina Paule Tonković - 2 Foto: Paula Tonković/Instagram
''Veliki prvi!'', napisala je uz fotografije.
Fotografije su ubrzo privukle brojne reakcije i čestitke, a pratitelji su malenom Jadranu poželjeli puno zdravlja, sreće i bezbrižnog djetinjstva.
Slavlje je proteklo u toplom obiteljskom okruženju, uz puno osmijeha, ljubavi i nezaboravnih trenutaka koji će zasigurno ostati lijepa uspomena za cijelu obitelj.
Krštenje sina Paule Tonković - 3 Foto: Paula Tonković/Instagram
Paula će uskoro postati i teta, njena sestra Petra Jeričević, koja je također plesačica, uskoro će roditi i svoje prvo dijete.
