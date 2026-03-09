Znate li tko je ona? Bila je prva supruga holivudskog miljenika i promijenila mu život iz korijena!

Prva supruga Toma Cruisea, Mimi Rogers, viđena je u rijetkom javnom izlasku u Los Angelesu, a nakon razvoda svojedobno je otkrila da je glumac razmišljao o životu u celibatu i odlasku u redovnike.

Prva supruga Toma Cruisea, Mimi Rogers, pojavila se u Los Angelesu i privukla pažnju u rijetkom javnom izlasku.

Rogers je bila u braku s Cruiseom od 1987. do 1990. godine, a upravo je ona, prema navodima, upoznala slavnog glumca sa Scientologijom. U toj je religiji odrasla jer je njezin otac bio blizak prijatelj osnivača L. Rona Hubbarda i jedan od ranih članova crkve, no kasnije ju je napustila.

Mimi Rogers i Tom Cruise - 1 Foto: Profimedia

Nakon razvoda od Cruisea, koji je šest godina mlađi od nje, Rogers je dala intervju za Playboy u kojem je iznijela šokantne tvrdnje o njihovom braku. Rekla je kako je Cruise u jednom razdoblju ozbiljno razmišljao o tome da postane redovnik i vjerovao da bi zbog duhovne čistoće trebao živjeti u celibatu.

Mimi Rogers i Tom Cruise - 5 Foto: Profimedia

Danas 70-godišnja glumica viđena je u Kaliforniji u ležernoj, ali elegantnoj kombinaciji, nosila je široku bluzu s uzorkom i bijele hlače, a izgled je upotpunila velikim sunčanim naočalama.

Mimi Rogers - 3 Foto: Profimedia

Mimi Rogers - 2 Foto: Profimedia

Rogers je tijekom karijere glumila u brojnim filmovima, među kojima su "The Mirror Has Two Faces", "Gung Ho" i "Desperate Hours", a u novije vrijeme publika ju je mogla gledati u serijama "Bosch" i "Bosch: Legacy".

Cruise Mimi Rogers (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Mimi Rogers - 1 Foto: Profimedia

S Cruiseom se upoznala 1985. godine, kada je on imao 23, a ona 29 godina. Vjenčali su se u tajnosti 1987., uz samo dva gosta, Cruiseovu majku i glumca Emilija Esteveza kao kuma.

Par se razveo 1989. godine, neposredno prije nego što je Cruise počeo snimati film "Days of Thunder", na čijem je setu upoznao svoju sljedeću suprugu Nicole Kidman.

Rogers je kasnije napustila Scientologiju, a 1990. upoznala je producenta Chrisa Ciaffu, s kojim je dobila dvoje djece, kćer Lucy i sina Charlieja. Par se službeno vjenčao 2003. godine.

