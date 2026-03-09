Meghan Markle objavila rijedak prizor s kćeri, fotografiju je snimio princ Harry!

Meghan Markle obilježila je Međunarodni dan žena fotografijom na kojoj na plaži grli kćer Lilibet, a snimio ju je princ Harry.

Meghan Markle obilježila je Međunarodni dan žena dirljivom fotografijom svoje kćeri Lilibet koju je snimio njezin otac, princ Harry.

Vojvotkinja od Sussexa proslavila je ovaj globalni dan, koji slavi postignuća žena i skreće pozornost na ženska prava i ravnopravnost spolova, objavivši fotografiju na kojoj grli četverogodišnju Lilibet na plaži.

Na fotografiji Markle nosi dugu plavu košulju i bejzbolsku kapu dok drži kćer, odjevenu u ružičasto. Njih dvije sjede na stijeni i gledaju prema oceanu tijekom sunčanog dana.

Meghan je kao autora fotografije navela svog supruga, kojeg je nazvala "Papa Sussex".

"Za ženu kakva će jednog dana postati... Sretan Međunarodni dan žena", napisala je.

Markle (44) se nedavno suočila i s poslovnim izazovom jer je Netflix prekinuo suradnju s njezinim lifestyle brendom As Ever.

"Njezina emisija nije nastavljena, pa nije imalo smisla nastaviti partnerstvo", rekao je izvor iz industrije za Page Six, misleći na njezinu dvosezonsku emisiju "With Love, Meghan".

Više o tome pročitajte OVDJE.

