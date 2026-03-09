Najkomentiraniji nastup u prvoj epizodi hit-showa: "Nema dalje, on je za svjetske pozornice!"

Lovro Juraga oduševio je žiri i publiku transformacijom u Bensona Boonea u showu ''Tvoje lice zvuči poznato''.

Treći nastup večeri u novoj sezoni showa "Tvoje lice zvuči poznato" donio je transformaciju Lovre Jurage, koji se na pozornici pojavio u ulozi Bensona Boonea.

Nakon njegove transformacije i energične izvedbe, članovi žirija nisu skrivali oduševljenje.

''Lovro, kad bi svi glumci ovako glumili i pjevali, gdje bi im bio kraj. Za prvu emisiju dobio si jako težak zadatak jer se radi o jednom od najupečatljivijih muških vokala koji su se pojavili na pop sceni. Upravo ga to izdvaja od svih tih mladih pjevača koji su se pojavili – ima tu jednu pukotinu u glasu koju je užasno teško dobiti, pogotovo ako nemaš prirodno tu rašpu. No ono što sam ja večeras čuo – bio si jedan kroz jedan. Tu nema govora, Lovro, svaka čast“, komentirao je Mario Roth.

Lovro Juraga kao Benson Boone - 9 Foto: Nova TV

Lovro Juraga kao Benson Boone - 8 Foto: Nova TV

Svoje oduševljenje nije skrivala ni Martina Stjepanović Meter.

''Ovo je bila bomba, eksplozivna, emotivna bomba, svaka čast. Jako si šarmantan i to si toliko dobro iznio, skidam kapu'', rekla je Martina.

I Enis Bešlagić bio je impresioniran nastupom.

Lovro Juraga kao Benson Boone - 7 Foto: Nova TV

Lovro Juraga kao Benson Boone - 6 Foto: Nova TV

''Ja mislim da je Lovro ovaj salto odglumio. Bio si fantastičan, potpuno nova energija. Rijetkost je da netko na prvu uđe i da nas kupi. Ja sam zaista bio u šoku da netko tako dobro pjeva i da ti baš leži ta pjesma'', komentirao je Enis.

Lovro Juraga kao Benson Boone - 2 Foto: Nova TV

Lovro Juraga Foto: Nova TV

U svom prepoznatljivom stilu nastup je prokomentirao i Goran Navojec.

''Dragi Lovro, ti ne samo da si osvjetlao obraz sebi, nego i nama, emisiji, nama kao kolegama glumcima, kazalištu, obitelji, cijelom kvartu i Hrvatskoj. Svima onima koji žele našu Hrvatsku vidjeti na koljenima – ti si začepio usta. Bio si maestralan“, rekao je Navojec.

Osim žirija, društvene mreže prepune su pohvala zbog Lovrine tranformacije.

Lovro Juraga kao Benson Boone - 1 Foto: Nova TV

"Gledaš dečka i naježiš se... svaka čast za apsolutno sve... glas, nastup, karizma... kad bi ocjenjivao po prvom nastupu rekao bi konačni pobjednik, doslovno fantastično, naklon do poda", "Koju glaščinu ima lik! Ovo je za svjetske pozornice", "Nema dalje, dečko je neponovljiv", "Ovo je bilo preprepredobro, jedan od najboljih nastupa u svim sezonama... svaka čast", "Čudo od čovjeka, odličan!!! A nisam manje niti očekivala", "Ostala sam bez riječi, a to sve govori", "Koji glas! Predobro", samo su neki od komentara.

