''Dua Lipa na steroidima!'' Ovako to izgleda kad se naš pjevač pretvori u svjetsku zvijezdu!

Publika showa ''Tvoje lice zvuči poznato“ dobila je još jednu energičnu i neočekivanu transformaciju koja je odmah podigla atmosferu u studiju.

Peti nastup večeri u showu ''Tvoje lice zvuči poznato'' pripao je Davidu Balintu, koji se transformirao u svjetsku pop zvijezdu Dua Lipu. Prije izlaska na pozornicu otkrio je koliko mu znači sudjelovanje u showu.

''Apsolutno sam uzbuđen oko showa. Imao sam samo 15 godina kad je bila prva sezona i sjećam se da smo na hodnicima škole komentirali te fenomenalne transformacije. Tada sam si rekao da bih jednog dana i ja volio biti dio tog showa. Sada, u ovoj desetoj sezoni, dat ću apsolutno sve od sebe da zabavim i sebe i publiku na najbolji mogući način“, poručio je David.

Njegova energična izvedba brzo je podigla atmosferu u studiju, a članovi žirija nisu skrivali oduševljenje.

''Genijalno, ovo je hit! Tako moćno, Dua Lipa na steroidima'', primijetila je Martina Stjepanović Meter.

''Napravio si odličan posao, bez ikakve zamjerke. I mi smo zatečeni'', priznao je Enis Bešlagić.

Svoj komentar dao je i Mario Roth, koji je posebno istaknuo uvjerljivost transformacije.

''Sva tvoja ženstvenost koja očigledno u tebi čuči izašla je iz svake tvoje pore i zaista je ovo bilo sjajno. Bio si vrlo uvjerljiv i to je najbitnije'', rekao je Roth.

''Bilo je fantastično i jako atraktivno. Vidjelo se da uživaš u tome, a to je strašno važno'', zaključio je Goran Navojec.

