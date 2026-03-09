Ako ne znate šta je bilo, pogledajte ovu transformaciju: ''Nadam se da je Thompson zadovoljan!''

Prva epizoda nove sezone showa "Tvoje lice zvuči poznato" donijela je niz zanimljivih transformacija, a posebno se istaknuo nastup Svena Pocrnića koji je utjelovio Marka Perkovića Thompsona.

U prvoj epizodi showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' publika je imala priliku vidjeti još snažnu i energičnu transformaciju Svena Pocrnića, koji se predstavio u ulozi Marka Perkovića Thompsona s njegovom hit pjesmom ''Ako ne znaš što je bilo''.

Njegova izvedba podigla je atmosferu u studiju, a reakcije publike pokazale su koliko je transformacija bila uvjerljiva. Brojne pohvale dobio je i na društvenim mrežama.

''Bio je najbolji!'', ''Savršenoooo'', ''Svaka čast, Sven'', ''Predobar, obožavam ovu pjesmu'', ''Nadam se da je Thompson zadovoljan, predobro'', ''Dobro je počela sezona'', ''Bravo, cijeli studio je pjevao'', ''Prvi put Thompson, bravo!'', ''Pjeva bolje od Marka'', samo su neki od komentara na ovaj nastup.

Prije samog nastupa Sven je otkrio što mu je najvažnije kada je riječ o njegovom glazbenom izrazu.

''Ono što mene najviše ispunjava je to da ljudi osjete da sam beskompromisno svoj'', rekao je Sven prije izlaska na pozornicu.

''Bilo je fantastično. Ja znam da ti imaš fenomenalan vokal, a ovo što si večeras pokazao samo je dokaz koliko si muzikalan i koliko si svestran i talentiran'', komentirao je Mario Roth nakon nastupa.

''Imam osjećaj da si ti ovo napravio s takvom lakoćom, što mislim da ne bi mogao svatko. Tu specifičnost u njegovom glasu si jako dobro pogodio, a i po publici koja se digla na noge rekla bih da si to odradio odlično'', rekla je Martina.

''E pa, zemo, kud baš najskuplju. To je to. Ja kad bih zatvorio oči, glasovno je to bilo to – i pjevački i koreografski. Ti si napravio sve što si mogao'', zaključio je Navojec.

Tko je Sven Pocrnić koji je utjelovio Thompsona saznajte OVDJE.

