Kako danas izgleda legendarna manekneka koja je nekad bila jedna od najvećih modnih ikona?

Legendarna manekenka Twiggy, jedna od najvećih modnih ikona 60-ih godina, i danas plijeni pažnju javnosti. Iako ima 76 godina, zvijezda čije je pravo ime Lesley Lawson i dalje izgleda vitalno i energično, a sada je otkrila i tajnu kako održava formu nakon više od šest desetljeća u središtu pozornosti.

Twiggy je svjetsku slavu stekla još kao tinejdžerica tijekom ''swinging sixties'' ere u Londonu. Tada je prozvana ''Licem ’66.'' i postala simbol jedne generacije, poznata po svom kratkom dječačkom frizuru, velikim očima i prepoznatljivom androgynom stilu.

Danas, više od 60 godina kasnije, i dalje zrači elegancijom, a kaže da se ne opterećuje pretjerano starenjem, već se fokusira na zdrav način života.

''Nisam fanatik, ali uvijek sam vježbala neki oblik tjelovježbe. Posljednjih 20 godina to je Pilates – kunem se u njega'', otkrila je Twiggy u razgovoru za magazin Defined.

Osim redovite tjelovježbe, veliku pažnju posvećuje i prehrani.

''Vjerujem da si ono što jedeš. Jedem puno zelenog povrća, losos, a kad god mogu biram organsku hranu. I tamnu čokoladu – bila sam presretna kad sam pročitala da je zapravo dobra za zdravlje'', priznala je kroz osmijeh.

Iako je već desetljećima u javnom životu, Twiggy kaže da o mirovini uopće ne razmišlja. Naprotiv, i dalje je vrlo aktivna u raznim kreativnim projektima.

''Ne mislim da je dobra ideja potpuno se povući. Ako prestanete raditi jedan posao, pronađite neki novi interes'', rekla je.

Osim modelinga, bavi se dizajnom, glumom i pjevanjem, a trenutno radi i na novoj glazbi s kantautoricom Amy Wadge. Tijekom prošle godine putovala je Europom i Velikom Britanijom promovirajući dokumentarni film o svom životu koji je režirala Sadie Frost.

Unatoč statusu modne ikone, Twiggy priznaje da se nikada nije osjećala ugodno u klasično ženstvenim haljinama.

''Uvijek sam nosila hlače. Čak i šezdesetih sam često naručivala muška odijela kod Tommyja Nuttera. Jednostavno bolje izgledam u hlačama'', kaže.

Dodaje da kao mlada nije imala tipičnu djevojačku figuru, zbog čega se nikada nije osjećala ugodno u haljinama s volanima. Umjesto toga, preferirala je mini suknje s čizmama i pomalo buntovan stil.

Danas, kaže, mini suknje ipak ostavlja po strani, ali i dalje rado nosi elegantna odijela s hlačama, kožne jakne i upečatljive modne kombinacije.

Iako je postala globalna senzacija gotovo preko noći, Twiggy nikada nije previše analizirala svoj uspjeh.

''Puno je ljepše biti ljubazan prema ljudima jer su oni tada ljubazni prema vama. Ne želim živjeti život ljuta i stalno se žaliti. Život je prekratak'', poručila je legendarna manekenka.

Do 1967. godine nosila je revije u Francuskoj, Japanu i SAD-u, a pojavila se i na naslovnicama časopisa Vogue i Tatler. Nakon četiri godine manekenske karijere, odlučila se umiroviti, a u to je vrijeme imala tek 20 godina.

"Ne možeš biti vješalica za odjeću čitav svoj život", govorila je onda. Iako je bila i TV lice te se bavila glazbom, priznala je kako je svjesna činjenice da će ju svijet uvijek pamtiti kao manekenku.

Nakon modnih pista osvojila je i svijet glume, a zahvaljujući filmu "The Boy Friend" iz 1971. dobila je dva Zlatna globusa. Godine 1983. debitirala je na Broadwayju, a kasnije je vodila i svoje dvije serije.

Twiggy je pred oltar stala 1977. godine i to s američkim glumcem Michaelom Whitneyjem. Njihova kći Carly rođena je godinu kasnije, a par je bio u braku sve do njegove smrti 1983. godine. Michael je preminuo od posljedica srčanog udara, a Twiggy si je godinu dana nakon njegove smrti dala drugu šansu za ljubav. Leigha Lawsona upoznala je 1984., a par je skupa radio i na filmu "Madame Sousatzka" te su se vjenčali u New Yorku. Lawson je posvojio njezinu kćer, koja je uzela i njegovo prezime. Par je i dalje u sretnom braku, a danas žive u Londonu.

Jedna od najpopularnjih manekenki na svijetu dobila je prije nekoliko godina i titulu dame, a priznanje joj je dodijelila britanska kraljica Elizabeta u Buckinghamskoj palači.

