Pogledajte što je kći Gorana Višnjića radila među građanima u centru Zagreba

Lana Lourdes Rupić, aktualna Kraljica Hrvatske, u subotu je u centru Zagreba dijelila ruže prolaznicama.
Aktualna Kraljica Hrvatske Lana Lourdes Rupić obilježila je Međunarodni dan žena na poseban način – druženjem s građanima na zagrebačkom Cvjetnom trgu, gdje je prolaznicama dijelila ruže.
Lijepa brineta i kći glumca Gorana Višnjića pojavila se u centru Zagreba s krunom na glavi i lentom Kraljice Hrvatske, a mnogim je ženama izmamila osmijeh kada im je uručila crvene ruže.
Lana Lourdes Rupić - 4 Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Lana Lourdes Rupić - 1 Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Prolaznice su rado zastajale kako bi se fotografirale s njom i kratko porazgovarale, a atmosfera na trgu bila je vedra i opuštena.
Rupić je za ovu prigodu odabrala elegantnu, ali ležernu kombinaciju – nosila je krznenu jaknu, široke sive traperice i bijele cipele, dok je kruna dodatno naglasila njezinu titulu. Tijekom druženja s građanima rado je razgovarala s prolaznicima, a posebno su je razveselili brojni psići, s kojima se također zaigrano družila.
Lana Lourdes Rupić - 3 Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Lana Lourdes Rupić - 2 Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Lana Lourdes Rupić - 5 Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Dijeljenje cvijeća na Cvjetnom trgu već je godinama jedna od tradicija obilježavanja Dana žena u Zagrebu, a Rupić je ovom gestom željela dodatno uljepšati dan svim ženama koje su se u tom trenutku zatekle u centru grada.
Lana Lourdes Rupić - 2 Foto: Josip Čekada/PR
In Magazin: Lana Lourdes Rupić - 2 Foto: In Magazin
In Magazin: Lana Lourdes Rupić - 7 Foto: In Magazin
Rupić, koja će uskoro proslaviti 19. rođendan, postala je Kraljica Hrvatske krajem 2025. godine, u konkurenciji od 15 djevojaka.
U prvom televizijskom intervjuu otkrila je u kakvom je odnosu s ocem. Više pročitajte OVDJE.
