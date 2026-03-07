Prepoznajete li tko je na fotki? Danas je poznato lice društvenih mreža!

Meri Goldašić podijelila je na Instagramu simpatičnu fotografiju iz djetinjstva na kojoj jede lubenicu uz ventilator, uz šaljivi opis.

Influencerica i content kreatorica Meri Goldašić podijelila je sa svojim pratiteljima simpatičan trenutak iz djetinjstva. Na Instastoryju objavila je staru fotografiju na kojoj kao mala djevojčica sjedi za stolom i jede lubenicu, a objava je brzo privukla pažnju njezinih pratitelja.

Na fotografiji mala Meri sjedi za stolom punim komada lubenice, dok iza nje stoji ventilator – prizor koji mnogima budi nostalgiju na bezbrižne ljetne dane iz djetinjstva.

"Ja prije 30 godina i ja za tri mjeseca kad u gaćama i raščupana budem trpala lubenicu kraj ventilatora", napisala je Meri uz emotikon koji aludira na ljetne dane. Time je kroz šalu usporedila svoj dječji trenutak s time kako zamišlja sebe ovog ljeta.

U objavi se vidi i citat iz serije "Euforija" na engleskom "Maddie je znala tko je od malih nogu", što dodatno daje humorističan ton cijeloj objavi i sugerira da se ni Merine navike zapravo nisu puno promijenile.

U jednom od kasnijih Instastoryja priznala je koliko joj nedostaje rodni kraj, pogotovo s približavanjem ljetne sezone.

"Bliži se ljeto i klasična selidba na more na tri mjeseca, pa mi sve nedostaje. Tuđi čovik nikad neće znati", poručila je Meri, koja se krajem prošle godine razvela od sada već bivšeg supruga Jurice s kojim ima sina. Kasnije je za IN magazin komentirala s kakvim se komentarima susretala nakon što je izašla u javnost.

Meri je ranije dijelila svoju borbu s viškom kilograma, a kakva joj je rutina, pogledajte OVDJE.

Što je sve korigirala na sebi, pogledajte OVDJE.

