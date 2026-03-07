Poljubac otkrio novu romansu? Zvijezda "Harryja Pottera" viđena s milijarderom

Emma Watson snimljena je kako se ljubi s poduzetnikom Gonzalom Hevijom Baillèresom, što je potaknulo nagađanja o vezi.

Britanska glumica Emma Watson posljednjih je dana ponovno u središtu pozornosti nakon što su se pojavile fotografije na kojima je viđena kako se ljubi s meksičkim milijarderom i poduzetnikom Gonzalom Hevijom Baillèresom u zračnoj luci. Par je ubrzo potom viđen i na večeri u luksuznom restoranu, što je potaknulo nagađanja o njihovoj vezi.

Iako se posljednjih godina rijetko pojavljuje u javnosti i gotovo se potpuno povukla iz glume, Watson je i dalje jedna od najpoznatijih glumica svoje generacije.

Galerija 8 8 8 8 8

Emma Watson i Gonzalo Hevia Baillères - 3 Foto: Profimedia

Emma Watson i Gonzalo Hevia Baillères - 1 Foto: Profimedia

Iako je rođena u Parizu 15. travnja 1990., Watson je odrasla u Ujedinjenom Kraljevstvu. Svjetsku slavu stekla je već kao djevojčica kada je dobila ulogu Hermione Granger u filmskoj franšizi "Harry Potter".

Prije toga nije imala profesionalnog glumačkog iskustva, no nakon audicija na kojima je sudjelovalo tisuće djevojčica upravo je ona odabrana za jednu od glavnih uloga. Prvi film, "Harry Potter i kamen mudraca", premijerno je prikazan 2001. godine i odmah je postao globalni fenomen. Watson je Hermione glumila u svih osam filmova iz serijala, koji su snimani tijekom deset godina. Uloga inteligentne i hrabre učenice Hogwartsa učinila ju je jednom od najprepoznatljivijih mladih glumica na svijetu.

Emma Watson - 7 Foto: Profimedia

Emma Watson - 3 Foto: Profimedia

Nakon završetka franšize 2011. godine, Watson se posvetila raznovrsnijim projektima kako bi izbjegla da je publika zauvijek poistovjećuje s Hermione.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Od djetinjstva u Istri i života u logoru do svjetske slave: Tko je ova planetarno poznata kuharica?

Među njezinim zapaženijim filmovima su "The Perks of Being a Wallflower", u kojem je pokazala zreliju glumačku stranu, zatim kriminalistička drama "The Bling Ring" redateljice Sofije Coppole te biblijski spektakl "Noah" u kojem je glumila uz Russella Crowea.

Emma Watson - 4 Foto: Profimedia

Emma Watson Foto: In Magazin

Jedna od njezinih komercijalno najuspješnijih uloga bila je Belle u Disneyjevoj igranoj adaptaciji "Ljepotica i zvijer" iz 2017. godine. Film je postao veliki kino-hit koji je pokrenuo val obrada Disneyjevih animiranih klasika, dodatno je učvrstio njezin status hollywoodske zvijezde.

Posljednji film u kojem se pojavila bila je adaptacija klasika "Male žene" redateljice Grete Gerwig iz 2019. godine. Nakon snimanja odlučila je napraviti pauzu od glume i posljednjih godina nije prihvatila nove filmske uloge. U nekoliko intervjua dala je naslutiti da želi usporiti tempo i posvetiti se drugim interesima.

Emma Watson - 1 Foto: Profimedia

Osim glume, Watson je poznata po snažnom angažmanu u društvenim i humanitarnim pitanjima, posebno u borbi za ravnopravnost spolova. Godine 2014. postala je ambasadorica dobre volje UN Women i pokrenula kampanju HeForShe, koja potiče muškarce da se uključe u borbu za rodnu ravnopravnost.

Diplomirala je i englesku književnost na prestižnom sveučilištu Brown, a posljednjih godina posvetila se i poduzetništvu te održivoj modi.

Emma Watson - 3 Foto: Profimedia

Iako se povremeno nagađa o njezinu povratku glumi, Watson trenutačno vodi znatno povučeniji život nego na vrhuncu svoje hollywoodske karijere. Fotografije s novim partnerom tako su rijedak uvid u njezin privatni život, koji danas uglavnom drži daleko od očiju javnosti.

Prije stasitog meksičkog poduzetnika bila je u vezi s Brandonom Greenom, sinom modnog mogula Sir Petera Greena, a u jednom podcastu priznala je da radije izlazi s ljudima koji nisu pretjerano upoznati s njezinom glumačkom karijerom.

Emma Watson - 5 Foto: Profimedia

Emma Watson - 2 Foto: Profimedia

"Želim da moj partner cijeni moj rad, ali ponekad je pravo olakšanje kada osoba ne mora prolaziti kroz tu dodatnu razinu čudnosti koju nosi moj javni život", rekla je glumica, poručivši da joj je čak drago kada netko nije gledao njezine filmove jer to znači da odnos može biti prirodniji i bez "projekcije lika Emme Watson".

Lani je ostala bez vozačke dozvole, o čemu više čitajte OVDJE.

1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Celebrity Drama u splitskom klubu: Koncert Dragane Mirković prekinut zbog dojave o bombi!

1/7 >> Pogledaji ovu galeriju +2 Celebrity Glumac i 23 godine starija supruga fotkama iz susjedstva otkrili razlog za slavlje!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Mario Roth o situaciji koja ga može potpuno razoružati: ''Ako me prođu trnci, onda je to to''

Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate li se Zlatke Vrtirepke? Legendarna glumica danas živi daleko od reflektora