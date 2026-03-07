Drama u splitskom klubu: Koncert Dragane Mirković prekinut zbog dojave o bombi!

Koncert Dragane Mirković u Splitu morala je prekinuti policija zbog dojave o bombi.

Koncert srpske folk zvijezde Dragane Mirković u splitskom klubu Boiler naprasito je prekinut u noći s petka na subotu nakon dojave o bombi.

Kako piše Slobodna Dalmacija, u 00:23 nepoznati pozivatelj je nazvao 192 i naveo da je u klubu na području Splita postavljena bomba, nakon čega su odmah na teren upućeni policijski službenici.

Galerija 31 31 31 31 31

Dragana Mirković - 2 Foto: Instagram

Dragana Mirković Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell

Dragana Mirković u Areni Zagreb - 2 Foto: PR

Dragana Mirković u Areni Zagreb - 7 Foto: PR

Klub je preventivno ispražnjen, poslije čega je obavljen protueksplozijski pregled. Kada nije pronađeno eksplozivno sredstvo, klub je nastavio s radom oko 1:00 sat.

Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate li se Zlatke Vrtirepke? Legendarna glumica danas živi daleko od reflektora

Da ovo nije omelo atmosferu, pokazuju i snimke s koncerta na društvenim mrežama, na kojima je klub bio ispunjen do posljednjeg mjesta, a fanovi su naglas pjevali Draganine hitove.

Dragana Mirković - 1 Foto: Instagram Screenshot

Dragana Mirković - 2 Foto: Instagram Screenshot

Dragana Mirković - 3 Foto: Instagram Screenshot

Dragana Mirković - 4 Foto: Instagram Screenshot

Dragana Mirković - 5 Foto: Instagram Screenshot

Dragana Mirković - 6 Foto: Instagram Screenshot

Policija je potvrdila kako je u tijeku kriminalističko istraživanje.

Njezin sin nedavno je proslavio rođendan, o čemu više čitajte OVDJE.

Kako ju je iznenadila Lepa Brena, pogledajte OVDJE.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Obožavatelji nisu znali gdje gledati kad je Megan Fox objavila ovu fotografiju

1/6 >> Pogledaji ovu galeriju +1 Zanimljivosti Od djetinjstva u Istri i života u logoru do svjetske slave: Tko je ova planetarno poznata kuharica?

Pogledaji ovo Celebrity Glumac i 23 godine starija supruga fotkama iz susjedstva otkrili razlog za slavlje!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Influencerica koju Hrvati obožavaju o životu na mrežama: ''To me izbaci iz takta na pet sekundi''