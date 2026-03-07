Drama u splitskom klubu: Koncert Dragane Mirković prekinut zbog dojave o bombi!

Koncert Dragane Mirković u Splitu morala je prekinuti policija zbog dojave o bombi.
Koncert srpske folk zvijezde Dragane Mirković u splitskom klubu Boiler naprasito je prekinut u noći s petka na subotu nakon dojave o bombi.
Kako piše Slobodna Dalmacija, u 00:23 nepoznati pozivatelj je nazvao 192 i naveo da je u klubu na području Splita postavljena bomba, nakon čega su odmah na teren upućeni policijski službenici.
Klub je preventivno ispražnjen, poslije čega je obavljen protueksplozijski pregled. Kada nije pronađeno eksplozivno sredstvo, klub je nastavio s radom oko 1:00 sat.
Da ovo nije omelo atmosferu, pokazuju i snimke s koncerta na društvenim mrežama, na kojima je klub bio ispunjen do posljednjeg mjesta, a fanovi su naglas pjevali Draganine hitove.
Policija je potvrdila kako je u tijeku kriminalističko istraživanje.
