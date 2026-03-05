Zavirite u luksuzni ormar s cipelama folk-kraljice: Nevjerojatno je koje sve komade posjeduje!

Seka Aleksić pokazala je svoj golemi ormar s desecima pari luksuznih cipela.
Srpska pjevačica Seka Aleksić iznenadila je pratitelje na društvenim mrežama nakon što je objavila video u kojem je pokazala svoj impresivan ormar s cipelama.3 vijesti o kojima se priča ''tvoj je život meni dar'' Mama Aleksandre Prijović otkrila lijepu vijest šest mjeseci nakon rođenja unuke! usred pariza Gole grudi ljepotice pokrio je vješto svezani pulover, krivim pokretom riskirala bi modni gaf povukla se iz javnosti Izgubila 45 kilograma! Nekad fatalna plavuša snimljena poslije velike transformacije
U snimci je napravila kratku turu kroz garderobu, a u velikom ormariću mogu se vidjeti pregršt pari visokih potpetica, uredno posloženih na policama. Među njima se nalaze i modeli poznatih luksuznih brendova poput Balenciage, Christian Louboutina i Luois Vuittona, čiji su prepoznatljivi komadi odmah upali u oči.
Pogledaji ovo Celebrity Zašto svi pričaju o noktima zvijezde filma ''Sam u kući''? Ovaj detalj nikome nije promaknuo
Seka je kroz video pokazivala pojedine modele i priznala da u kolekciji ima i mnogo pari koje zapravo nikada nije ni nosila.
Njezina impresivna kolekcija izazvala je brojne reakcije pratitelja, koji su ostali zapanjeni količinom i vrijednošću luksuznih cipela koje pjevačica posjeduje.
Pogledaji ovo Celebrity Rođendanski video otuđena Beckhamova sina pokrenuo raspravu: ''Ovo je zapravo tužno''
Seka Aleksić - 1 Foto: Seka Aleksić/Instagram
Seka Aleksić - 2 Foto: Seka Aleksić/Instagram
"Kraljica", "Sekana legenda", "Veljko ima najbolji ukus", pisali su pratitelji.
Galerija 25 25 25 25 25
Inače, Seka u studenom ove godine stiže u zagrebačku Arenu, a više o njoj pročitajte OVDJE.
1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Najslađi navijači! Supruga našeg nogometaša pohvalila se sinčićima u dresu tatina kluba
1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Rođendanski video otuđena Beckhamova sina pokrenuo raspravu: ''Ovo je zapravo tužno''
Pogledaji ovo Celebrity Najslađi navijači! Supruga našeg nogometaša pohvalila se sinčićima u dresu tatina kluba