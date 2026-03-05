Zavirite u luksuzni ormar s cipelama folk-kraljice: Nevjerojatno je koje sve komade posjeduje!

Seka Aleksić pokazala je svoj golemi ormar s desecima pari luksuznih cipela.

Srpska pjevačica Seka Aleksić iznenadila je pratitelje na društvenim mrežama nakon što je objavila video u kojem je pokazala svoj impresivan ormar s cipelama.

U snimci je napravila kratku turu kroz garderobu, a u velikom ormariću mogu se vidjeti pregršt pari visokih potpetica, uredno posloženih na policama. Među njima se nalaze i modeli poznatih luksuznih brendova poput Balenciage, Christian Louboutina i Luois Vuittona, čiji su prepoznatljivi komadi odmah upali u oči.

Seka je kroz video pokazivala pojedine modele i priznala da u kolekciji ima i mnogo pari koje zapravo nikada nije ni nosila.

Njezina impresivna kolekcija izazvala je brojne reakcije pratitelja, koji su ostali zapanjeni količinom i vrijednošću luksuznih cipela koje pjevačica posjeduje.

Seka Aleksić - 1 Foto: Seka Aleksić/Instagram

Seka Aleksić - 2 Foto: Seka Aleksić/Instagram

"Kraljica", "Sekana legenda", "Veljko ima najbolji ukus", pisali su pratitelji.

Inače, Seka u studenom ove godine stiže u zagrebačku Arenu, a više o njoj pročitajte OVDJE.

