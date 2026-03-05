Glumac i 23 godine starija supruga fotkama iz susjedstva otkrili razlog za slavlje!

Par je na društvenim mrežama podijelio fotografije s romantičnog putovanja u Rim gdje su proslavili njezin rođendan.

Glumac Aaron Taylor-Johnson i njegova supruga, poznata redateljica Sam Taylor-Johnson, ovih su dana imali poseban razlog za slavlje.

Naime, Sam je proslavila rođendan, a par je taj važan trenutak odlučio obilježiti romantičnim putovanjem u Rim. Sretne trenutke podijelili su i na društvenim mrežama, gdje su objavili nekoliko fotografija sa svog putovanja.

Na njima poziraju zagrljeni, uživajući u sunčanom danu u talijanskoj prijestolnici.

''Ja i ti u Rimu. Sretan rođendan, ljubavi'', napisao je glumac ispod fotki.

Inače, ovaj par već godinama privlači veliku pozornost javnosti. Posebno se često komentira njihova razlika u godinama – Aaron ima 35, dok je njegova supruga Sam sada proslavila 59. rođendan.

Njihova priča započela još 2008. godine na setu filma ''Nowhere Boy''. Tada 18-godišnji Aaron bio je mladi glumac na početku karijere, dok je Sam, gotovo 24 godine starija, već bila priznato redateljsko ime. Profesionalna suradnja brzo je prerasla u snažnu emocionalnu povezanost koja ih je nepovratno spojila.

Aaron je već 2009. godine zaprosio Sam, jasno dajući do znanja da za njega ljubav nema veze s brojkama.

Vjenčali su se 2012. godine na intimnoj ceremoniji u Engleskoj, a oboje su uzeli prezime Taylor-Johnson.

Zajedno imaju dvije kćeri, Wyldu Rae i Romy Hero, dok je Aaron s puno ljubavi prihvatio i ulogu očuha Saminih kćeri iz prethodnog braka.

