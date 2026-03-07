Sjećate li se Zlatke Vrtirepke? Legendarna glumica danas živi daleko od reflektora

Vlasta Knezović proslavila se u sedamdesetima ulogama u serijama "Prosjaci i sinovi", "U registraturi" i "Velo misto", a danas živi daleko od očiju javnosti.

Serija "Prosjaci i sinovi" i danas se spominje kao jedna od najboljih hrvatski glumačkih projekata svih vremena. Koliko je popularizirala Imotsku krajinu, pokazuje i velik broj fanova koji je nakon premijere serije odlazio u taj dio Hrvatske i obilazio lokacije gdje su snimljene scene, a Imoćani su podigli spomenik Matanu u parku ispred trgovačkog centra.

Veliku ulogu u seriji imala je doajenka hrvatskog glumišta Vlasta Knezović. Njezina Zlatka Vrtirepka bila je poznata po svom britkom jeziku, temperamentu i provokativnom ponašanju, zbog čega je ostala upamćena kao jedna od najprepoznatljivijih ženskih likova u hrvatskim serijama.

Ovo nije bila jedina poznata uloga Knezović. Tijekom sedamdesetih gledatelji su je mogli gledati kao Doricu u seriji "U registraturi" i Marjetu u seriji "Velo misto", postavši miljenicom publike zbog svoje karizme i prirodnog šarma. U svaku svoju ulogu unijela je autentičnost i energiju, zbog kojih su isječci iz serija i dalje veoma gledani.

Osim na televiziji, Knezović je ostvarila bogatu karijeru i u Kazalištu Gavella, čija je članica ansambla od 1971. godine. Kroz gotovo četiri desetljeća djelovanja surađivala je s brojnim istaknutim redateljima i kolegama, a mnogi su je imali prilike gledati u predstavama "Priče iz bečke šume", "Ujak Vanja", "Ivanov" i brojnih drugih. Posljednju ulogu je ostvarila 2011. u seriji "Larin izbor" kao Kike, a iste godine odigrala je svoju posljednju predstavu u Gavelli.

Od 1984. bila je u braku s kolegom Predragom Petrovićem, s kojim je dobila kćer Bojanu, također glumicu, no brak nije izdržao zbog razlike u karakterima. Ipak, zbog kćeri su ostali u dobrim odnosima, a usprkos pisanjima o drugim romansama, nikad se nije ponovno udavala.

Zadnji puta je u javnosti viđena 2022. godine, na dodjeli Nagrade hrvatskog glumišta, kada joj je uručena nagrada za svekoliko umjetničko djelovanje iz područja drame.

