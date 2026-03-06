Mario Roth o situaciji koja ga može potpuno razoružati: ''Ako me prođu trnci, onda je to to''

Član žirija showa Tvoje lice zvuči poznato, glazbenik Mario Roth, progovorio je za naš portal o talentu kandidata, zahtjevnim transformacijama i novoj sezoni popularne emisije.

Nova sezona popularnog showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' uskoro stiže na male ekrane, a uz nove transformacije i zabavne nastupe vraćaju se i neka dobro poznata lica u žiriju. Među njima je i naš glazbenik Mario Roth, koji će i ove sezone ocjenjivati natjecatelje i njihove glazbene izvedbe. Uoči početka nove sezone razgovarali smo s njim o očekivanjima, novim kandidatima i svemu što gledatelje uskoro čeka u omiljenom zabavnom showu.

S obzirom na iskustvo koje je stekao kroz prethodne sezone, Roth nam je otkrio ga ulazi li u novu sezonu s drugačijim kriterijima – je li danas zahtjevniji ili tolerantniji prema izvedbama natjecatelja.

Mario Roth Foto: Nova TV

''Ovo je jedan veliki zabavni show kojemu je uloga nasmijati i zabaviti gledatelje. Kandidati prolaze kroz zaista veliki i naporan posao skoro svaki dan u tjednu i uvijek imam to na umu kada stanu ispred nas. Smatram da nisam bio zahtjevan do sada jer se ludo zabavljamo, opuštamo, smijemo u njihovim transformacijama. Ne zaboravljam da su to sve mladi, talentirani ljudi koji su dobili priliku pokazati od sebe sve najbolje i da im nije lako. To najbolje znam jer sam kao kandidat i ja to sve prošao dva puta. Velika je to količina posla.''

Priznao nam je i postoji li trenutak u showu koji ga, unatoč dugogodišnjem iskustvu, i dalje može potpuno razoružati.

''Kada je netko toliko uvjerljiv u svojoj imitaciji, da zaista imaš osjećaj kako slušaš i gledaš pravog izvođača. Imitacija je jedan od težih glumačkih zadataka jer tu moraš potpuno maknuti vlastitu autentičnost, kako glasovno tako i mimikom, pokretima. Najteže je ''kopirati'' tuđu emociju. Ako me prođu trnci, onda je to to.''

Mario Roth - 3 Foto: Instagram

Pitali smo ga i što prvo “čuje” kada kandidat zapjeva – tehniku, boju glasa ili emociju. Prema Rothu, u uspješnoj imitaciji sve te stavke moraju biti savršeno usklađene.

''Sve podjednako jer svo troje je važno. To je i sama bit imitacije. Ako netko kao muškarac dobije zadatak biti Celine Dion ili Maria Calas i to odradi u ženskom tonalitetu, onda znaš da ispred sebe imaš sjajnog vokalistu. Isto je i sa ženema u muškim ulogama. U takvim transformacijama shvatiš kako ispred sebe imaš sjajne vokaliste kojima ništa nije problem. Tu se uvijek iznenadim i pomislim: Bože, koliko je ova djevojka/dečko talentiran. Kao pjevač, volim slušati “pjevačine” jer je to melem za moje uši..''

Mario Roth Foto: Nikolina Vukovic Stipanicev / CROPIX

Dotaknuli smo se i pitanja može li u showu pobijediti kandidat koji nema savršenu vokalnu tehniku, ali ima karizmu i snažnu priču. Roth nam je objasnio kako se kroz dosadašnje sezone pokazalo da pobjeđuju oni koji su tehnički najprecizniji i najvještiji u imitaciji. Upravo je to, kaže, i sama srž ovog showa.

''Njihova karizma je tu najmanje bitna jer, kao što sam već rekao, oni moraju izgubiti vlastitu autentičnost i kopirati nekoga drugoga. Mi kandidate vidimo samo na snimanju emisije i kada su već netko drugi, pod maskama. Njihova karizma je meni vidljiva tek kada show završi i kada gledam sve što poslije rade ''u svojoj vlastitoj koži''.''

A koja je najčešća pogreška koju natjecatelji rade kada imitiraju poznate izvođače?

''U polovičnoj pripremi. Tu mora biti sinergija svega. Nije dovoljno samo glasovno imitirati. Ako me samo vokalno podsjeća na nekoga, ali nema stav, pokrete i mimiku lica kao ta osoba, onda je imitacija polu uspješna. Već sam rekao, tu se mora posložiti sve. Kada se priprema imitacija, satima se moraju gledati, ne samo spotovi ili live nastupi na kojima se imitacija bazira, već i intervjui tih osoba, njihova osobnost... Da ne govorim o zahtjevnim koreografijama. Tu se mora zaista puno, puno raditi.''

Svaka transformacija je, kaže nam, teška - pa čak i ona koja izgleda jednostavno.

''Kada gljiva dodjeli kompletnog performera koji na svojim nastupima pjeva i još k tomu savršeno pleše, znaš da si dobio osobu iznimne kondicije. To znači da i kandidat mora imati vrlo visoku fizičku spremnost. Zato je priprema mjesecima prije samog početka showa vrlo bitna. Sjećam se kada sam ja bio kandidat u svojoj sezoni 2017. da sam bio na dijetama, išao u teretanu jer sam znao da me ne čeka samo pjevanje već i pjevanje i plesanje. To je jako težak zadatak i moraš biti u savršenoj kondiciji da bi to mogao i izvesti kako treba.''

Mario Roth Foto: Nova TV

Našeg glazbenika pitali smo i što se u njegovu životu promijenilo od posljednje sezone – privatno ili poslovno.

''Nije se promijenilo ništa značajno. I dalje imam puno posla kao i prije. Svaki vikend imam koncerte sa svojom grupom Vigor i to je nešto što mi donosi istinsko zadovoljstvo koliko god to nekada bilo i naporno jer puno putujemo, a malo spavamo. To je takav način života i ja sam to prihvatio. Uživam u svemu tome. Ja sam prije svega pjevač i glazbenik i to je cijeli moj svijet. Isto tako i ovaj show. Mi smo svi jedna obitelj na ovom projektu i svi puno radimo da bi ovaj show i bio ono što je već punih 10 sezona.''

Svaka nova emisija, priznaje, podsjeti ga zašto se uopće zaljubio u glazbu.

''Glazba je zvonka radost i bez nje bi živjeli u tišini. Uz nju se radujemo, tugujemo, smijemo i plačemo. Glazba iz nas na sunce iznosi sve naše emocije i zato je ona jedna od najljepših stvari na ovom svijetu.''

Mario Roth - 3 Foto: Instagram

A treba li žiri biti mentor, kritičar ili hladni sudac?

''Samo dobronamjerni mentor. Žiri treba imati mentorsku ulogu jer to pretvara puko ocjenjivanje u proces učenja, razvoja i dugoročnog uspjeha kandidata. Poticaj rasta i razvoja, prijenos iskustva i znanja...sve je to iznimno bitno kada si član žirija. Mentorska uloga žirija oblikuje natjecatelje u bolje profesionalce, potičući ih da se suoče s izazovima i ostvare svoj puni potencijal.''

Žiriju se ove godine pridružila i Martina Stjepanović Meter, a naš glazbenik nam kaže, da se snašla savršeno.

''Ovo joj je prva takva uloga u životu i zaista mogu reći da imam dojam kako je to već radila, odnosno, bila članica nekog žirija. Možda joj nije lako biti s tri muškarca pored sebe kao jedina žena (smijeh), ali ona to savršeno hendla. Martina je također blagonaklona prema kandidatima i zaista uživa u svemu. Vrlo je bitno da se svo četvero lijepo slažemo i da smo dobra ekipa. Onda se to vidi i na ekranu, pa je samim tim i naša energija koja ulazi kroz male ekrane u domove gledatelja radosna i lijepa.''

Za kraj nam je otkrio i kojom pjesmom bi opisao novu uzbudljivu sezonu showa ''Tvoje lice zvuči poznato''.

''To bi bila pjesma ''Let’s have fun'' od Will’s Jams. Ovaj show je i osmišljen da se svi dobro zabavimo, zaboravimo na svakodnevicu, na ružne i tužne stvari i da se dobro, dobro nasmijemo jer dan bez smijeha je uzaludno potrošen dan!''

Jubilarna 10. sezona showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' starta ove nedjelje na Novoj TV u 20:15.

