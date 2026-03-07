Projekti Meghan i Harryja zapeli u neizvjesnosti, pojavljuju se naznake mogućeg zaokreta

Projekti Meghan Markle i princa Harryja navodno su u zastoju, dok je vojvotkinja istodobno odlučila preuzeti potpunu kontrolu nad svojim lifestyle brendom As Ever nakon ukidanja emisije "With Love, Meghan".

Čini se kako je došlo do prekretnice u odnosu princa Harryja i Meghan Markle sa streaming divom Netflixom.

Kako izvještavaju svjetski mediji, njihovi projekti za ovaj streaming servis nakon novog ugovora trenutno se u zastoju, dok se istodobno bivša glumica odlučila povući iz partnerstva s platformom i preuzeti potpunu kontrolu nad svojim lifestyle brendom As Ever.

Medijska kompanija para Archewell Productions još je u kolovozu 2023. najavila film temeljen na romanu "Meet Me At The Lake" autorice Carley Fortune. Netflix je za prava na knjigu navodno platio oko 2,9 milijuna dolara, no projekt tri godine kasnije i dalje nije realiziran.

Roman prati ljubavnu priču para koji se upoznaje u tridesetima – slično kao i Meghan i Harry – a obrađuje teme poput mentalnog zdravlja, postporođajne depresije i trauma iz djetinjstva. Prema pisanju stranih medija, film se i dalje vodi kao projekt u razvoju te još uvijek nema ni glumačku postavu ni redatelja.

"Tri godine razvoja za film poput ovog na Netflixu nije dobar znak", rekao je navodno jedan holivudski izvor.

Pod upitnikom su i adaptacija romana "The Wedding Date" autorice Jasmine Guillory, koji još nije dobio konkretan oblik, kao i dokumentarac "Cookie Queen", koji je prikazan na Sundance Film Festivalu, ali još uvijek nije pronašao distributera.

Harry i Meghan potpisali su unosni Netflixov ugovor nakon što su se 2020. povukli s dužnosti aktivnih članova britanske kraljevske obitelji. Njihov dokumentarac "Harry & Meghan" bio je veliki hit, no drugi projekti nisu ostvarili isti uspjeh. Dokumentarac "Polo", primjerice, privukao je tek oko 500 tisuća gledatelja.

Par je prošlog kolovoza potpisao novi višegodišnji ugovor s Netflixom, ali se vjeruje da je znatno manje vrijedan od prvotnog. Dodatan problem stvara im i to da prema novom ugovoru streaming platforma ima pravo prvo pogledati projekt pa tek onda odlučiti hoće li kupiti prava za emitiranje.

Još jedan udarac stigao je početkom godine kada je potvrđeno da se Meghanin lifestyle-kulinarski show "With Love, Meghan" neće vratiti za treću sezonu. Serija, koja je snimana u luksuznoj vili u blizini njezina doma u Montecitu, premijerno je prikazana 2025., ali druga sezona nije uspjela ući ni među 10 najgledanijih emisija na Netflixu u SAD-u.

Insajderi tvrde da se projekt neće nastaviti kao serija, iako su se spominjale moguće blagdanske specijalne epizode.

U isto vrijeme Meghan se odlučila fokusirati na vlastiti lifestyle brend "As Ever", koji uključuje proizvode poput džema, rosé vina i dekorativnih cvjetnih posipa. Brend je prvotno bio razvijan u partnerstvu s Netflixom, no vojvotkinja je sada odlučila preuzeti potpunu kontrolu nad poslovanjem.

Prema riječima izvora, Meghan vjeruje da brend može samostalno rasti i proširiti se na globalno tržište, dok je Netflix bio oprezniji u širenju. Glasnogovornik brenda poručio je kako je As Ever zahvalan platformi na partnerstvu tijekom prve godine, ali da je sada spreman stati na vlastite noge.

Iako se spekulira o neizvjesnosti njihovih projekata, izvori bliski paru inzistiraju na tvrdnjama da Archewell Productions i dalje ima dobar odnos sa streaming platformom. U međuvremenu, Meghan navodno planira razvijati nove sadržaje za društvene mreže i svoj brend, uključujući kraće videozapise o kuhanju i lifestyleu.

