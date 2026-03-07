Bila je jedna od najvećih zavodnica šezdesetih, a opčinila je i velikog Warhola

Julie Newmar bila je prva poznata Žena-mačka iz zlatnog doba televizije, a koliko je bila popularna, pokazuje i to da ju je Andy Warhol želio u svom krugu umjetnika.
Američka glumica Julie Newmar jedno je od najprepoznatljivijih lica zlatnog doba televizije, a publika je pamti prije svega kao prvu Ženu-mačku u kultnoj seriji "Batman" iz šezdesetih.
Ipak, njezin život i karijera puno su bogatiji od te jedne uloge – od Broadwaya i filmova do neobičnih poslovnih pothvata, druženja s umjetnicima poput Andyja Warhola i kasnijeg povlačenja iz glamuroznog svijeta Hollywooda.
Julie Newmar rođena je 16. kolovoza 1933. u Los Angelesu kao Julia Chalene Newmeyer. Njezin otac bio je profesor tjelesnog odgoja i nekadašnji profesionalni igrač američkog nogometa, dok je majka radila kao modna dizajnerica i kasnije investitorica u nekretnine. Već kao djevojčica pokazivala je talent za umjetnost i ples. S 15 godina nastupala je kao baletna plesačica u losanđeleskoj opernoj kući, a upravo joj je ples otvorio vrata filmske industrije.
Newmar je karijeru započela početkom 50-ih kao plesačica u filmovima, a među ranim projektima bili su "The Band Wagon" i "Demetrius and the Gladiators".
Prvu veću filmsku ulogu dobila je u popularnom mjuziklu "Seven Brides for Seven Brothers" iz 1954., nakon čega se sve više pojavljivala na televiziji i u kazalištu. Veliki uspjeh stigao je na Broadwayu 1958. kada je osvojila nagradu Tony za ulogu u predstavi "The Marriage-Go-Round", a istu je ulogu ponovila i u filmskoj adaptaciji 1961. godine.
Iako je već imala uspješnu karijeru, Newmar je globalnu slavu stekla sredinom šezdesetih kada je dobila ulogu Žene-mačke u seriji "Batman" (1966–1967).
Njezina interpretacija zavodljive negativke postala je kultna, iako se pojavila u relativno malom broju epizoda. Lik Žene-mačke pretvorio ju je u ikonu pop kulture i jedan od najvećih seks-simbola televizije tog vremena. U kasnijim godinama vratila se toj ulozi i u animiranim filmovima o Batmanu, čak 50 godina nakon originalne serije.
Tijekom šezdesetih i sedamdesetih Newmar je bila dio njujorške umjetničke scene. Kretala se u krugovima Andyja Warhola i njegove scene iz The Factoryja, gdje su se okupljali umjetnici, glumci i ekscentrični društveni likovi tog doba.
Warhol je bio poznat po svojoj opsesiji slavnim osobama i pretvaranju celebrity kulture u umjetnost. Njegovi portreti Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor ili Elvisa Presleyja postali su simboli pop-arta, zbog čega su ga zanimale i glumice poput Julie Newmar – žene koje su već bile seks-simboli i televizijske zvijezde, što ih je činilo savršenim predstavnicama pop-kulture koju je Warhol obožavao.
Newmar je povremeno posjećivala društvena okupljanja povezana s Warholovim krugom i kretala se među ljudima koji su redovito dolazili u The Factory, gdje su se susretali umjetnici, glazbenici i celebrityji tog vremena. Ipak, postoji važna razlika - Warhol je imao tzv. Factory superstars, koje su bile osobe koje su činile dio njegova užeg umjetničkog kruga i glumile u njegovim eksperimentalnim filmovima. S druge strane, Newmar nikada nije bila dio tog stalnog kruga niti je sudjelovala u njegovim filmovima, zbog čega je zadržavala određenu distancu od kontroverznog umjetnika.
Newmar je tijekom karijere bila poznata po nekonvencionalnom životu i otvorenosti. Jedan od poznatijih skandala bio je dugotrajni sukob sa susjedom, glumcem Jimom Belushijem, koji je završio sudskim sporom zbog buke i uređenja dvorišta, no kasnije su sve riješili prijateljski.
Osim glume, bavila se i poduzetništvom. U 70-ima je dobila patente za dizajn grudnjaka i posebne najlonke, a bila je i uspješna investitorica u nekretnine u Los Angelesu.
Jedinog sina rodila je 1981. u braku s odvjetnikom J. Holtom Smithom, a njegov život obilježila je Downov sindrom. Danas žive zajedno u Los Angelesu. Glumica također boluje od Charcot-Marie-Toothove bolesti, nasljednog neurološkog poremećaja koji utječe na živce i mišiće. Unatoč zdravstvenim izazovima, ostala je aktivna u društvenom životu i humanitarnim projektima.
Nakon intenzivne karijere od 1950-ih do 1970-ih, Newmar se postupno povukla iz velikih filmskih i televizijskih projekata. Iako se povremeno pojavljivala u serijama i filmovima, više se posvetila pisanju, poduzetništvu i investicijama.
Njezine posljednje značajnije glumačke uloge bile su glasovne u animiranim Batman filmovima 2016. i 2017. godine. Danas ima 92 godine i živi povučeno u Los Angelesu, posvetivši svoje vrijeme vrtlarstvu, pisanju i obitelji.
Povremeno se pojavljivala na fan-konvencijama ili događanjima posvećenima seriji "Batman", gdje su je i dalje dočekivali kao legendu televizije.
Iako je prošlo više od pola stoljeća od njezine najpoznatije uloge, Julie Newmar i dalje ostaje jedna od najprepoznatljivijih Žena-mački u povijesti pop-kulture – žena koja je obilježila jednu eru televizije, ali i dokazala da život slavne osobe može imati mnogo različitih poglavlja.
