Zbog društvenih mreža krenula rasprava: Je li Harry Styles plagirao regionalni hit?

Korisnici društvenih mrežama uočili su sličnosti nove pjesme Harryja Stylesa s regionalnim hitom grupe S.A.R.S.

Glazbena zvijezda Harry Styles u petak 6. ožujka objavio je dugo iščekivani album "Kiss All the Time. Disco, Occasionally." gotovo četiri godine od zadnjeg izdanja. 32-godišnji nekadašnji član glazbene senzacije One Direction odabrao je 12 pjesama, a jedna od njih privukla je pažnju i fanova s područja Hrvatske i Srbije.

U pitanju je pjesma "Paint By Numbers", čiji taktovi su zvučali vrlo slično kao i jedan regionalni hit. U pitanju je pjesma "Lutka" benda S.A.R.S., a da postoji sličnost, pokazali su korisnici TikToka.

"Mislila sam da sam jedina koja je čula Lutku", "Ajmo sad lijepa tužba", "Čekaj, je li ovo stvarno?!", "Ovo je najveća pljačka otkako je Billie kopirala Olivera", napisali su ispod videa koji je uočio sličnosti.

Ima i onih koji su stali u obranu Stylesa, pišući kako se i S.A.R.S. inspirirao za "Lutku": "Možda da poslušate Pachelbelov kanon u D-duru", "Znači Sally može čekati", "Zar ljudi ne znaju da je Lutka zapravo sample?", "Harry Styles, prije toga S.A.R.S., prije toga Oasis, prije toga tko zna tko, a prvi the Beatles".

I dok je "Paint By Numbers" tek objavljena, "Lutka" je već više od desetljeća regionalni hit, koju mladenci nerijetko biraju i za prvi ples. Snimljena je krajem 2000-ih, no široku popularnost stekla je nakon izlaska albuma "Kuća časti".

